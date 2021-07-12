Алексей Голиков: «Я скептически отношусь ко всему, что слышу с экрана телевизора, и даже к заявлениям верховной власти»

Новости Беларуси. Блогер Алексей Голиков и его актуальный взгляд на происходящее. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:

Признаться честно, я скептически отношусь ко всему, что слышу с экрана телевизора, и даже к заявлениям верховной власти. Не правда ли, нелогично слышать это от того, кто сам говорит отсюда? Но все знают, что СМИ оболванивают население – об этом написано в умных учебниках, об этом говорят и преподаватели в университетах. И в самом деле, как не верить преподавателю – он же учитель. Алексей Голиков:

Имея озвученное представление, несколько лет назад я задался вопросом – неужели все настолько печально? Мне захотелось самому разобраться и выслушать позиции максимального количества сторон. Увидев мое подлинное желание докопаться до истины, в оппозиции меня не ждали. Мягко говоря, даже пытались не пущать. Я лично не единожды присутствовал на встречах со Статкевичем и Лебедько, Романчуком и Игорем Масловским. Все их велеречивые разговоры всегда сводились к одному – к исчезновению политиков 1990-х. Доказательств у оппозиционеров не было, но они были твердо убеждены – во всем виноват он. Когда я просил: «Дайте факты», они говорили: «Факты должна дать прокуратура, суд и Следственный комитет, а они под колпаком». То есть доказательств политического заказа от оппозиции я не получил. Алексей Голиков:

Признаюсь честно, аккуратно и довольно долго я разговаривал и с представителями власти и журналистами. У меня был всего один вопрос: «Неужели вам не интересно докопаться до истины?» Надо признать, части людей плевать на этот вопрос. Часть просто не считает нужным об этом говорить или боится. А вот часть твердо убеждена, что все исчезновения являются следствием конфликта экономических интересов бизнесменов того времени. То есть доказательств и эта сторона мне не предоставила.

Алексей Голиков:

Несколько дней назад для себя я получил ответ на этот непростой вопрос – силовые структуры начали массовую зачистку радикалов в Беларуси. Но вопрос – как это связано с ответом на мой вопрос? Сейчас расскажу. Если во время августовских событий у меня гипотетически мог быть 1 из 100 % уверенности в том, что угнетается воля народа, то теперь нет. Публичные выступления Воскресенского и Протасевича на ОНТ, задержания команды Федуты и «спящих» отрядов самообороны, закрытие TUT.BY, «Нашай Нівы» и сотни Telegram-каналов рисуют достаточно понятную картину. Алексей Голиков:

Среди нашего народа возникла группа людей, которые любым способом хотели захватить власть. Это была их амбиция. Не воля народа, не желание сделать жизнь простого человека лучше, а неутолимая жажда наживы. У Бабарико и Цепкало было все. Жена и дети Тихановского не имели нужды ни в чем. Все события указывают на совместный сговор алчных бизнесменов, старых оппозиционеров-неудачников и молодых блогеров с зараженным мозгом. Они, объединив все силы при поддержке Запада, использовали все инструменты, кроме горячей войны. Методичка Шарпа от начала и до конца – все полторы сотни пунктов. Начиная от мягкого неповиновения, скрытого вредительства, бойкотов, протестов, санкций, поджогов, угроз физического насилия до попытки силового захвата Григория Азаренка. Все описанное говорит лишь об одном: алчность и амбиции – это два их подлинных мотива. Для их удовлетворения банда не остановится ни перед чем, кроме пули. Народ они будут использовать как мясо. Выводить под дубинки ОМОНа, призывать уволиться с работы и уйти за черту бедности, подстрекать к нарушению закона и потом гнить в тюрьме. Для них народ – это расходный материал. Алексей Голиков:

Но вопрос: как все перечисленное связать с исчезновением политиков 1990-х? Банда, рвущаяся к власти, начала грызть друг друга. Стрижак и Карач, сделавшие бизнес на политике, – цветочки. Ягодками оказались Воскресенский, Протасевич, подельники Бабарико, Костусев, Федута и многие другие. Все они заговорили. Многие даже публично, на телевидении.