Алексей Голиков: «Ребята, информация, которую Игорь Тур озвучивает на ОНТ, – пуля в ваш затылок»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Сегодня блогеру Алексею Голикову есть что сказать. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков:

Каждый раз, работая над выпуском, я ставлю под сомнение свою позицию и слова. Я пытаюсь найти уязвимость и попытаться рассмотреть здравость позиции тех, кто называет себя годными белорусами. Сегодня последняя капля. Сомнений больше нет и быть не может.

Павел Латушко:

Выходите на центральные улицы своих городов по всей стране. Алексей Голиков:

После прямых, откровенных призывов Латушко выходить 25 марта под дубинки ОМОНа, после заявлений Тихановской о ее литовской зарплате, после грязной возни за деньги и портфели Макара, Прокопьева и Карач этим людям больше не верю. Слушать смысла больше нет. Сейчас поясню. Алексей Голиков:

Сжимая кулак, Латушко призывает людей 25 марта выходить на улицы городов. Павел Латушко:

Покажите, что наша воля сильнее страха. Алексей Голиков:

Призывая белорусов к прямому и явному нарушению закона, Латушко говорит, что это личный выбор каждого белоруса, но не его. Белорусы, во-первых, Латушко обращается к вам и говорит, что каждый из вас не хочет быть на стороне сомнений и страха, и он в том числе. Разница лишь в том, что страдать будете вы, но не он. Лично для меня Латушко не лидер во всех смыслах слова. Для меня действия и заявления Латушко похожи на действия беспородной дворняги, тявкающей из-за забора.

Алексей Голиков:

Посудите сами. Эти же, каждый из которых называет себя лидером белорусского народа, спасают свою шкуру. Ни о каких общественных или национальных интересах не может идти и речи. Из этого может следовать одно – продажные шкуры. Не спорю, выражение острое, но правда – она такая. Эти люди живут на территории других государств не за личные средства, а за средства тех, кто их купил. Ни о каких интересах белорусов не может идти и речи. Алексей Голиков:

Еще один фокус. Латушко и вся компания беглых проиграла. Негодяи предлагают условно безопасный формат гуляния по улицам. Белорусы – вы слышите? – условный, а срок реальный. Латушко нужно возвратить уверенность. Не понял: так заявляли же, что победили. Картина маслом. Алексей Голиков:

А вот еще один момент, указывающий на подлую природу действий Латушко и компании, – распространение недостоверной информации о ситуации в Беларуси. Говоря одной фразой – «все плохо, и режим вось-вось рухне». По факту, все заявления Латушко остаются заявлениями. Дабы не уподобиться Латушко и не быть голословным, приведу контраргументы на примере Бреста. Алексей Голиков:

Вот какая запись опубликована в Telegram-канале брестского мэра Александра Рогачука: «Сегодня посетил «Автобазу медицинских учреждений Брестского горисполкома», куда на днях закупили два современных автомобиля Citroen. Также в марте объявили процедуру закупки еще четырех автомобилей типа Citroen, Ford, Renault. Ориентировочный срок их закупки – май 2021 года». Вот наглядный пример того, как все плохо.

Алексей Голиков:

Вот еще информация из того же Telegram-канала: «Объявили конкурс по выбору подрядной организации на проектирование объекта «Здание ЗАГСа с городским архивом по ул. Ленина в г. Бресте». Смотрите, Латушко заявляет, что бюджет ложится, а факт говорит об обратном.

«Идет интенсивное строительство многопрофильного медицинского центра. Новый современный медкомплекс будет состоять из детской поликлиники на 600 посещений в смену, лечебно-диагностического комплекса общеполиклинического профиля на 500 посещений в смену и женской консультации на 190 посещений в смену».

Алексей Голиков:

Павел Павлович, я живу в Бресте и своими глазами наблюдаю факты, а не заявления. Приезжайте в Брест, Беларусь и убедитесь, что ваши заявления голословны. Боитесь приехать? Так посетите Telegram-канал брестского мэра Александра Рогачука. Там сплошь одни глаголы «построили, запустили, сделали». У вас же «будем, призываем, сделаем» – одни обещания. Теперь к Макару, Прокопьеву и Карач. Ребята, информация, которую Игорь Тур озвучивает на ОНТ, – пуля в ваш затылок.

Игорь Тур, ОНТ:

Да, Вадим, ваша подруга Карач права. Часть офиса Тихановской, еще и часть варшавского центра сливает протест. Потому что ваш план «¾» поверг их в шок, и даже они поняли, что вы творите. Добавлю, что Карач сегодня назвала Тихановскую предателем белорусского народа за отказ замараться в крови. Прокопьеву в январе отказали, и он начал искать новых союзников. Вчера мы говорили, что новую коалицию сколотили Ольга Карач и Игорь Макар. Игорь Тур: те, кто открыто за гражданскую войну, осели в Киеве и сейчас зазывают туда публичных лидеров