«На участках сплошных рубок». Сколько деревьев высадят в лесхозах Минской области?

Новости Беларуси. Восстановление зеленого богатства. 3 апреля в Минской области стартует акция «Неделя леса», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Восстановление зеленого богатства. 3 апреля в Минской области стартует акция «Неделя леса», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кампания приурочена к Году народного единства. Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Волонтеров обеспечат необходимым посадочным материалом, а также инвентарем. Будут обозначены территории, где необходимо высадить деревья.
В Смолевичском лесхозе уже все готово. Идет запись среди волонтеров и добровольцев.
Андрей Колтович, лесничий Смолевичского лесничества:
В нашем лесхозе восстановление леса, высадка будут происходить на участках, на которых прошли сплошные рубки: сплошные санитарные и сплошные рубки главного пользования. В основном будет высаживаться смешанное насаждение: сосновое, еловое и также будет примесь лиственных пород. На базе нашего лесхоза имеется питомник, на котором выращиваются эти породы: ель, сосна и декоративные породы.
Всего в лесхозах области планируют высадить 25 миллионов деревьев. Только под молодые ели и сосны отведено 5 тысяч гектаров. Более активно восстанавливать лес планируют в Логойском, Любанском и Борисовском лесхозах.