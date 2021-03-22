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«На участках сплошных рубок». Сколько деревьев высадят в лесхозах Минской области?

22 марта 2021 15:43
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Новости Беларуси. Восстановление зеленого богатства. 3 апреля в Минской области стартует акция «Неделя леса», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«На участках сплошных рубок». Сколько деревьев высадят в лесхозах Минской области?-1

Кампания приурочена к Году народного единства. Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Волонтеров обеспечат необходимым посадочным материалом, а также инвентарем. Будут обозначены территории, где необходимо высадить деревья.

В Смолевичском лесхозе уже все готово. Идет запись среди волонтеров и добровольцев.

«На участках сплошных рубок». Сколько деревьев высадят в лесхозах Минской области?-4

Андрей Колтович, лесничий Смолевичского лесничества:
В нашем лесхозе восстановление леса, высадка будут происходить на участках, на которых прошли сплошные рубки: сплошные санитарные и сплошные рубки главного пользования. В основном будет высаживаться смешанное насаждение: сосновое, еловое и также будет примесь лиственных пород. На базе нашего лесхоза имеется питомник, на котором выращиваются эти породы: ель, сосна и декоративные породы.

«На участках сплошных рубок». Сколько деревьев высадят в лесхозах Минской области?-7

Всего в лесхозах области планируют высадить 25 миллионов деревьев. Только под молодые ели и сосны отведено 5 тысяч гектаров. Более активно восстанавливать лес планируют в Логойском, Любанском и Борисовском лесхозах.

# Государственная лесная политика # общество # Андрей Колтович # Фотофакт

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