«На участках сплошных рубок». Сколько деревьев высадят в лесхозах Минской области?

Новости Беларуси. Восстановление зеленого богатства. 3 апреля в Минской области стартует акция «Неделя леса», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кампания приурочена к Году народного единства. Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Волонтеров обеспечат необходимым посадочным материалом, а также инвентарем. Будут обозначены территории, где необходимо высадить деревья.

В Смолевичском лесхозе уже все готово. Идет запись среди волонтеров и добровольцев.