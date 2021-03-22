«Уже бы хотелось поскорее выехать в поле». Чем сейчас занимаются белорусские аграрии?

Новости Беларуси. Посевная кампания 2021 года стартует на несколько недель позже прошлогодней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если ранняя весна 2020-го на юге Беларуси позволила приступить к севу яровых уже в начале марта, то сегодня аграрии о сроках начала сева говорят с большой неопределенностью. Пока в полях лежит снег, проводятся традиционные работы по вывозу органических удобрений, накоплению удобрений минеральных и подготовке техники. Чего ждут хлеборобы, узнал Александр Добриян.

Летом 2020-го хлеборобы ОАО «Завидовское» первыми в стране завершили уборочную. В оптимальные сроки провели сев озимых и все необходимые осенние работы. Могли бы и яровой сев начать первыми – как-никак юго-восток Беларуси.

Андрей Игнатенко, механизатор сельхозпредприятия «Завидовское»:

Сами видите – весна затяжная. Уже бы хотелось поскорее выехать в поле, все-таки хотим работать. Техосмотр механизаторы хозяйства прошли еще 23 февраля.

Василий Овсяников, главный инженер сельхозпредприятия «Завидовское»:

Техника у нас готова как бы на все 100 %. Зиму не гуляли, а занимались все посевными дискаторами, агрегатами. До 1 марта мы были готовы уже выйти в поле на 100 %. Работать придётся быстро: массовый старт посевной-2021 в Беларуси начнётся на несколько недель позже

Озимые радуют глаз. Перезимовали со 100%-ным результатом. Снежная шапка сохранила посевы и дала хороший заряд влаги для будущего урожая. Но сейчас мысли аграриев о другом.

Татьяна Белян, директор сельхозпредприятия «Завидовское»:

Можно сказать, в одном выиграли, в другом проиграли. К уровню прошлого года на данную дату хозяйством было посеяно 30 % яровых колосовых. Наверное, на дней 20 будет позже посевная кампания начинаться. Тут уже надо немножко попотеть.

Сеять придется быстро. Кроме того, могут наложиться оптимальные сроки сева колосовых и кукурузы. А это значит – нагрузка и на технику, и на людей будет гораздо выше средней.