Обещают не переставать удивлять. Агентство «Минск-Новости» празднует 20-летие

Новости Беларуси. В агентстве «Минск-Новости» 22 марта принимают поздравления. Первый столичный информационный холдинг празднует 20-летие основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это время сплав опыта и молодости помогает коллективу уверенно развиваться и завоевывать все больше сердец читателей, слушателей и зрителей.

В эфире программа «С любовью о Минске». Сегодня с любовью будем говорить не только о нашем славном городе, но и об агентстве «Минск-Новости», которое именно сегодня 20 лет назад появилось на свет.

«Минск-Новости» сегодня – это сразу семь информационных ресурсов. Среди них – газеты «Минский курьер» и «Вечерний Минск», «Радио-Минск», детский журнал «Качели», информационный портал minsknews.by и одноименный официальный YouTube-канал.

Охват аудитории внушительный. Журналисты ежедневно готовят до 100 авторских материалов и готовы похвастать почти сотней тысяч посещений на портале в сутки: не только минчане видят их глазами все происходящее в городе, районе, отдельно взятом дворе. И, конечно, рады обратной связи со своей аудиторией. А где-то даже способны излечить словом.

Любовь Луцевич, ведущая радиопрограмм «Радио-Минск» агентства «Минск-Новости»:

Самый, наверное, поражающий момент, когда я зашла в магазин и обратилась за чем-то. И тут мужчина рядом подпрыгнул и сказал: «Любовь, почему вы не на работе? Ваша программа скоро!» Мне даже стало немножко страшно, что за мной следят и знают, когда эфир и просто по голосу меня узнали.

Елена Парукова, заведующая отделом городского хозяйства газет «Вечерний Минск» и «Минский курьер» агентства «Минск-Новости»:

До сих пор актуальны письма в редакцию. Нам пишут люди о своих проблемах. Естественно, мы стараемся на них реагировать, разбираться. Понять, кто прав, кто виноват, и в меру своих возможностей помочь.

А начиналось все с еженедельной черно-белой газеты «Минский курьер» в ветхом крохотном арендованном помещении на улице Киселева, где редакция собиралась лишь на планерки. Уже тогда творческий коллектив прочувствовал на себе, что такое удаленка. Журналисты записывали интервью на месте событий, а текст писали от руки на улице, в общественном транспорте или дома. Прообразом многомиллионного портала minsknews.by был информационный вестник. С помощью него свежие новости подписчикам передавали в электронном виде несколько раз в день.

Елена Корниенко, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости»:

Диктофоны если и были, то пленочные, то есть запись надо было сделать, стереть, бежать, снимать. Было сложно. Чтобы узнать какую-то информацию историческую, журналисты сидели в архивах. Самое главное, конечно, журналисты, которые сумели встроиться в эту редакцию, которая действительно требовала много: много стараний, много талантов. Наверное, не зря агентство всегда привлекало людей, которые очень любят Минск.

Юрий Козиятко, генеральный директор агентства «Минск-Новости»:

Агентство «Минск-Новости» – столичный холдинг. И не надо забывать, что минчане – это самые продвинутые белорусы, а Минск – самый динамично развивающийся город. Здесь события от самых масштабных – мировые спортивные форумы, экономические форумы. И при этом людей интересует и ямочный ремонт, и график движения транспорта. Поэтому нам приходится от мала до велика освещать все события. Для этого у нас есть семь СМИ. У нас девиз такой: «Сохраним лучшее и создадим новое».