Алексей Голиков: хочу обратиться к журналистам альтернативных СМИ

Новости Беларуси. Журналистика сегодня стала оружием информационной войны. В попытке цветной революции основную роль играли именно вранье, фейки и дезинформация, которую доносили так называемые независимые СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где искать правду и как промывают мозги? Об этом – новый выпуск авторской рубрики «Голиков» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:

Все, что происходит в информационном пространстве Беларуси последние два года, заставляет задуматься и сколько-то даже огорчиться. Я, Алексей Голиков, поделюсь своими наблюдениями. На факультете журналистики работников пера и микрофона учат выдержке и аккуратности в словах, а еще объективности, то есть честности. Однако то, что зрители телеканала СТВ сегодня слышат в программе «Тайные пружины политики», лично у меня вызывает вопросы и недоумение. Азарёнок: Цепкало избежал уголовного преследования только потому, что Президент не хотел бросать тень на IT-отрасль Неизбирательность во фразах, жесткость и даже агрессия. Об объективности не может быть и речи. Бесспорно, Григорий Азаренок мне коллега, соратник и друг, но истина дороже. Я не постеснялся спросить у Григория за объективность и сдержанность в словах. Он не постеснялся ответить.

Григорий Азаренок, корреспондент:

И там уже не до каких-то, может быть, этических вещей. Хотя кто определяет, что этично, что нет, что эстетично, что нет? Где мерило? Поэтому я считаю, вполне себе правила этики и морали для каждого свои. Алексей Голиков:

Надо признать: зрители, требующие не хлеба, а зрелищ, аплодируют стилю подачи авторов «Тайные пружины политики». Еще бы – модное, хорошо разрекламированное блюдо быстрого приготовления с ароматизаторами и усилителями вкуса гораздо популярнее невзрачного хлеба насущного, но жизнь дающего. Что ж, поговорим и о хлебе, то есть о смыслах. Коллеги из телеканала «Беларусь 1» представили опрос белорусов об их ожиданиях в 2021 году. Корреспондентка телеканала «Белсат» подвергла критике персоналии в кадре – большинство из них имеют отношение к прогосударственным организациям.

Но каковы шансы, что из четырех случайных людей на улице трое оказались активистами БРСМ? Вопрос риторический. Алексей Голиков:

Согласитесь, логика у корреспондентки железная. Если бы не одно «но»: но в этом же материале телеканал «Белсат» представляет подборку чаяний белорусов, зеркально противоположную.

А вот как на вопрос об ожиданиях в новом году нам ответили действительно случайные прохожие.

Я хочу, чтобы в новом году поменялся Президент.

Чтобы это безобразие прекратилось. Все эти убийства, гонения – все это. Чтобы все было как раньше, при Союзе.

Ну, чтобы коронавирус ушел, чтобы зарплаты увеличились. Чтобы перемены наступили. Алексей Голиков:

Согласитесь, у каждой из представленных правд есть свои сторонники и противники. Зрители «Белсата», как правило, противники власти, естественно, негодуют на государственное телевидение. Зрителям белорусского телевидения, бесспорно, неприятны явные манипуляции «Белсата». Печальнее всего наблюдать, что эмоциональный стиль подачи перенимают сотрудники силового блока.

Марш семи невероятных в Гродно на Вишневце не состоялся, спокойствие граждан обеспечено. На этот раз не удалось реализовать запланированные фото- и видеоотчет семерых для своей Белоснежки, находящейся за границей. Алексей Голиков:

Если посмотреть с другой стороны, то их сухие милицейские сводки плохо усваиваются зрителем. И пресыщенный зритель ищет чего-то нового, другого – непонятных перемен. Согласитесь, мой критический анализ немного не в тему, не в жилу «Тайных пружин». Но зачем я это говорю? Я подготавливаю зрителя к принятию следующей информации. Она может вызвать агрессию, гнев и даже сподвигнуть к самосуду. Не средство массовой информации TUT.BY со ссылкой на такой же ресурс «Першы Рэгiён» опубликовало материал под названием «Врач скорой, которого ударил сторонник Лукашенко, на больничном с черепно-мозговой травмой». Приведу несколько ключевых цитат и обозначу прогнозируемые выводы.

Алексей Голиков:

«Об этом порталу «Першы Рэгiён» рассказало руководство станции скорой помощи». Эта цитата написана специально, чтобы удар за явную манипуляцию пришелся не по TUT.BY, а по менее значимому ресурсу. Сейчас поясню. На момент выпуска материала на TUT.BY заключение судмедэксперта о размере травмы пострадавшего отсутствовало, а TUT.BY уже дал свою субъективную оценку. Далее написано, что «проводится проверка» – таким образом, подтверждается ангажированность.

Алексей Голиков:

Не меньшее возмущение порождает и интерпретация ресурсом слов главврача станции скорой помощи Валентины Пашкевич. «Сотрудникам скорой помощи абсолютно все равно, какой контингент перед нами. Задача одна – спасти». Лично мне бы хотелось спросить у медика и корреспондента: «А как же с сотрудником силового блока, который три часа просидел в травмпункте и ему не оказали помощь?» Все равно, говорите? Ну-ну…

Алексей Голиков:

«Временный выход из строя сотрудника тяжело сказывается на коллективе. Заменять своих коллег приходится с изматывающей периодичностью». Да ладно, а блуждание ваших коллег на площадях в рабочее и нерабочее время не изматывало коллектив?

Алексей Голиков:

Объективности для, за которую я так ратую, следует честно описать ситуацию целиком. Сторонник главы государства, будучи в нетрезвом состоянии вызвал скорую. Скорая приехала и транспортировала мужчину в травмпункт. Во время транспортировки мужчина заметил в салоне БЧБ-символику, и алкогольное опьянение, скажем прямо, отпустило тормоза в эмоциях. Пьяный мужчина выразил негодование символикой. На видео умышленно показан фрагмент нецензурного выражения и пощечина по лицу медика. Все, что было до, в том числе эмоции медиков, специально обрезаны. Их нужно было зрителю представить жертвами. А вот пощечине специалисты «Першага Рэгiёна» дали оценку – черепно-мозговая травма. Ничего удивительного, если воздействия резиновой палкой журналисты подобных ресурсов называют избиениями и пытками, то тут и подавно. Я не оправдываю поступок пьяного мужчины. За содеянное он должен понести должное наказание по закону. Но притягивать за уши образ пролукашенковского ябатьки как асоциальный – это перебор.

Алексей Голиков:

Не меньшие страсти в Бресте разгорелись между корреспондентами областной газеты «Заря» и частного издания «Брестская газета». Узел раздора, опять же, в манипуляции фактами. Однако Сергей Гришкевич, автор материала газеты «Заря», по моему мнению, подвел справедливый итог: «Больше удручает другое. Зачем единичные и далеко не показательные факты выдавать за типичные? Для увеличения просмотров и роста социальной напряженности? Сомнительная популярность. Пусть каждый делает свое дело профессионально и ответственно, тогда у нас будет порядок во всем и тогда исчезнут необоснованные упреки в адрес власти, которая не должна все делать за нас. Перемены начинаются не с обвинений кого-то во всех грехах, а в первую очередь с себя. С желания самому стать лучше. Становясь лучше, мы улучшаем мир вокруг. Давайте попробуем сделать это не по одиночке, а вместе». Заметьте разницу в посылах журналистов разных изданий: один говорит – власть виновата, второй – давайте вместе жизнь делать лучше.

Алексей Голиков:

Хочу обратиться к журналистам альтернативных СМИ. Соотечественники, будьте уверены, мы можем говорить вашим языком эмоций, подстрекательства и жесткости – «Тайные пружины» тому доказательство. Мы можем вас и наклонить, и накренить, как буквально, так и в информационном пространстве. Неужели сеанс любви от белорусского ОМОНа для вас недостаточен? Или, может, вам понравилось? Так они могут повторить. Мы же не готовы опускаться до вашего уровня этики и морали. Задача журналиста – повышать уровень культуры общества и способствовать миру. Несколько слов и к зрителям. Не верьте всему, что вы читаете и слышите. Мне тоже не верьте. Все проверяйте и отвечайте себе на один простой вопрос: «Каких действий ждет от меня автор материала?» Таким образом вам будет проще не попасть в беду. Постараюсь закончить выпуск эмоцией. Надеюсь, приятной.