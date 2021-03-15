Алексей Голиков: это наши люди, и если мы будем толерантны к ним, а государство их не изолирует, то они разрушат нашу страну

Новости Беларуси. Некоторые наши бывшие соотечественники, а ныне политические спекулянты на зарплате западных спецслужб, продолжают попытки раскачать общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные надежды они возлагают на традиционный праздник старой оппозиции, несмотря на то, что и социологические исследования, и настроение большинства никак не коррелируют с мечтами этих беглых. Продолжит тему Алексей Голиков в своей авторской рубрике. Подробнее в видеоматериале.

Алексей Голиков, блогер:

Знаете, а я не верю, что проблему напряженности в нашем обществе решат новые или старые политические партии. Убежден, проблемы зажранности и недостатка занятости решит сначала тяжелый физический труд, потом – резиновая палка. Кому не поможет – тогда остается тюрьма или психиатрическая лечебница. Вот только не нужно говорить, что я сторонник антигуманных нечеловеческих методов. Для ясности опишу масштаб видимых проблем.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Сегодняшний внеплановый выпуск программы мы посвятим Украине. Стране нищего и вымирающего народа и гордонов у власти. Ведь эти гордоны очень любят обсуждать Беларусь. Алексей Голиков:

Азаренок и Тур на государственном телевидении эффективно отражают информационные удары Гордонов, Латушек и других артистов разговорного жанра. Заявления беглых министров, бывших «алмазовцев» и тех, кто сидит на литовской зарплате, разносятся в пух и прах. Это внешний контур. На внутреннем одни режут вены, другие объявляют голодовки, кучерявые адвокаты с холеными лицами отчебучивают фокусы в судебных заседаниях. Смотришь на все это и диву даешься – это ж насколько велик творческий потенциал наших граждан. Это я еще не говорю, что исполняют дипломаты других стран в судах и на мероприятиях в нашей стране. Пытаются влиять на суд и переписать историю? Наверное, да. Вопрос, какими инструментами. Один из таких инструментов, на мой взгляд, заслуживает вашего внимания.

Анна Панишева, соучредитель «Польской школы»:

Еще до уровня не дошла. Я еще не разожгла до конца. Я хочу разжигать, разжигать хочу! Следователю скажете сегодня. Я ему все уже сказала. И прокурору. А вот прокурора я хочу видеть. Вот, я хочу его видеть. Я вот его хочу видеть. Немедленно. Я его хочу видеть немедленно! Давайте мы закончим, и я позвоню ему. Я не начинала. Это ненормально. Ясно, что это очень ненормально! Очень, категорически ненормально. Вы директор школы и ведете себя так. Что вы, я какой директор школы? Я поджигатель. Я же поджигатель! Кошмар. Детей водят в вашу школу. Ужасно. Так ясно, что должны не водить, конечно. Надо вообще меня засадить на 12 лет. Вот на 12 лет меня надо засадить. Еще вас никто не посадил – это раз. Видите, сижу. Я хожу по улице? Вы задержаны, вы не сидите. Кто позволил меня задерживать, на каком основании? На каком? Кто со мной разговаривал? Не надо мне разговоров, не надо! Не надо со мной даже разговаривать. Я с вами не разговариваю. Я буду по работе спрашивать у вас вопросы. Я принимаю решение: я не отвечаю вам ни на какие вопросы. Я принимаю решение голодовки, пока я не увижу прокурора. Я буду жаловаться на вас на всех. Пишите заявление. Эти меня ударили, бросили на пол. Прокурором прикрываетесь, теперь пишите заявление, что вы голодаете. И голодать буду. А то наговорите сейчас с три короба. Я все сказала. Буду молчать – раз. Голодую – два. И пишу жалобу – три. Все, хорошо.

Алексей Голиков:

Я неспроста представил вашему вниманию фрагмент целиком. Каждый белорус должен видеть степень и силу беснования, которую приходится видеть журналистам, медикам и силовикам. Да-да, смотрите и наслаждайтесь – это наши люди, и если мы будем толерантны к ним, а государство их не изолирует, то они разрушат нашу страну. Вот еще один пример.

Нина Багинская:

… маскоўская. Пагадзі, пагадзі! Вы обзываетесь на сотрудников милиции? Я і на цябе напішу. А может, литовская? А может, польская? А может, литовская? Лукашэнкаўская, лукашэнкаўская!

Нина Багинская:

… мне руки. Они снимают! Чего вы кричите? Они меня снимают, они слепят меня. Это бандиты. Пошел вон отсюда, дрянь ты такая. И смеется! Ах ты мерзотник, подожди, … , ты сдохнешь. Сдохнешь на моей земле. Тише, сейчас ждем милицию. Помогите! Помогите! Сейчас милиция вас спасет. Ах ты …!

Алексей Голиков:

Пожалуйста, не рассказывайте мне больше о плюрализме мнений, общественной мысли и конкуренции идей. Люди, ввязывающиеся в уличную политику, в разной степени больны. Одни психически, другие – пороком тщеславия и гордыни.

Вадим Прокопьев:

Три раунда в ринге по три минуты. У вас, Александр Лукашенко, есть 24 часа на ответ. Сейчас полночь, вторник, 14 июля. Время пошло. Алексей Голиков:

Где вы здесь видите конкуренцию здравых мыслей или идей? Ну ладно, возможно, я манипулирую фактами. В таком случае поищите здравую мысль в этом фрагменте.

Я подумал: а хочу ли я выходить замуж за Александра Григорьевича, хочу ли я быть …? Вы знаете, я женат. Мне, в принципе, мужчины не очень нравятся, особенно такие старые и лысые. Я предпочитаю женщин – красивых, молоденьких, симпатичных. Алексей Голиков:

Да, здравых мыслей в выступлениях этих людей вы не найдете. Но виновны ли они в том? И да, и нет. Но больше виновной видится опекунская политика государства.

Сергей Тихановский:

Зачем вы решили вести YouYube-канал? – Я вел свадьбы, у меня была такая беззаботная жизнь, праздники. Я вообще был человек-праздник. У меня были средства, я купил себе фотик. Поэтому как-то меня втянуло, поскольку я уже от свадеб устал и как творческая личность искал все время… Ну, знаете, как человек ищет, чем заняться, чтобы себя реализовать? Я подумал, что такая вот […] праваабарончая дзейнасць, яна вот такая, мне подходит. Тем более что у меня еще были свадьбы, я работал на свадьбах, получал деньги, мне было нормально. И тогда, кстати, блогеров было мало, и никто меня вообще не трогал. Вообще. То есть как-то реагировали, но это были… Когда пришел Кабанов, это, конечно, уже было – это мортира, пушка такая.

Сергей Тихановский:

Как Саша в твою жизнь попал вообще? – Саша в мою жизнь попал? Я сотрудничал с «Белсатом», меня попросили сделать ролик про сбор подписей. Ни образования, ни достоверного понимания социальных процессов. Есть только попытка занять себя хоть чем-нибудь. И причиной этой незанятости видится бездействие государства.

Сергей Тихановский:

Уже люди давно на площадь вышли. Просто он не всем подпортил. Давай канкрэтна. Чым ён табе спорціў жыццё? Сергей Тихановский:

Бесхозяйственность вот эта, необразованность вот эта, нарушение Конституции постоянное. Вот эти декреты, указы. Мы начинаем… Я тебе скажу: я разными бизнесами занимался, я в каком-то году в том числе салонами связи занимался, и с тем же velcom, с МТС работал. И вот мы торгуем сотовыми телефонами, выходит какой-то закон летом, что он начинает действовать с 1 января. И мы должны еще налоги заплатить. У нас там небольшая сумма по нашим салонам была. Но у нас был один партнер, который оптом занимался, за 1-2 % работал, а ему нужно было 10 % с оборота выплатить – за все эти полгода. То есть и таких законов всяких много. Ты сутыкаўся з бюракратыяй польскай, аўстрыйскай, італьянскай, амерыканскай? Сергей Тихановский:

С этими – нет. С российской. З расійскай? Ну, там змяняемасць. Гісторыю Чычваркіна ведаеш? Сергей Тихановский:

Да. Но в России, понимаешь, малому бизнесу на самом деле… И вообще там свобод больше. Не, не малому…

Алексей Голиков:

За два года эти информационные коронавирусы за деньги других государств инфицировали общественное сознание достаточно большого числа белорусов. Имея мирную страну и достаток, достаточно небедные люди вышли на улицы бунтовать. Вспомните: сначала против строительства колхозов, потом против строительства заводов, потом против отсутствия рабочих мест, потом против Президента, а в конце концов за санкции против национальной экономики. Это что ж за хворь такая-то? 25 марта в Беларуси прогнозируется хорошая весенняя погода и, возможно, обострение заболевания.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Попытки. Доложено о конкретных лицах, планах по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта. Важным вопросом является то, что Комитет государственной безопасности по компетенции отмечает рост террористических угроз. К сожалению, происходит с территорий наших соседей, как правило, сопредельных государств. В целом, комитет работает, есть конкретные поручения главы государства по минимизации этих угроз, будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной. Правоохранительные органы достаточно имеют сил и средств реагирования на различного рода угрозы.