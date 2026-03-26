«Ежегодная сходка актива». Как собирают массовку на День воли и за чей счет банкет?

За границей продолжают разыгрывать старый политический спектакль под видом борьбы за свободу. Эксклюзивные кадры акций беглой оппозиции. Кто собирает массовку, рисует картинку «народного марша» и превращает историю в инструмент грантов, провокаций и давления на Беларусь? Организаторы, участники, лица, маршруты и последствия.
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
25 марта по столицам пары-тройки европейских государств прокатился так называемый День воли. На афишах пафос через край: историческая дата, борьба за свободу, тысячи белорусов по всему миру и прочие героические фразы.
Но как только убираем соцсети и оказываемся в реальности, картина меняется. Все тот же гастрольный состав из нескольких десятков знакомых лиц. Все те же флаги, все те же речи. Меняются только города, сцены и, конечно, сметы, которые не приносят радости, как раньше.
Этот «праздник» давно прописался за границей и окончательно превратился в ритуал узкого политического кружка, который с Беларусью поддерживает в основном напряженные отношения. Варшава, Вильнюс, Киев. В собственных анонсах они, конечно, столицы новой свободы. На плакатах громкие лозунги, но, по сути, все это давно сводится к куда более приземленным вопросам: за что боремся и за чей счет банкет? В итоге получается не акция и даже не политическое событие, а довольно унылое и набившее оскомину действие.
Официальный День Независимости в Беларуси отмечают 3 июля. В День освобождения Минска от нацистской оккупации. Это не просто календарная отметка, а итог битвы белорусского народа и восстановления государственности в ее реальном, а не бумажном виде.
Роман Протасевич:
После 1944 года белорусы, как и другие республики СССР, не рисовали суверенитет на декларациях, а поднимали руины, строили заводы, дороги и школы. В 1996 году перенос главного праздника на 3 июля поддержали на референдуме более 88 % белорусов. Это был выбор всей страны, а не узкого круга людей, которые очень любят говорить от имени народа, не слишком утруждая себя его согласием. Опорой стала победа, освобождение и та часть истории, которую ну никак не натянешь на политическую конструкцию.
А у Дня воли происхождение немного другое. Его привязали к 3-й Уставной грамоте БНР, провозглашенной 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации во время Первой мировой войны. На бумаге – независимость. В реальности – неустойчивые территории, непризнание неработающих институтов. Конструкция не прожила и года и быстро оказалась в эмиграции. Следом за отступающей кайзеровской армией.
С тех пор Рада БНР так и не коснулась белорусской земли, меняя эпохи и покровителей с завидной гибкостью. Даже удивительно, что сей орган просуществовал до наших дней, пусть и представляя из себя сходку никому не известных пенсионеров.
По сути, 25 марта для оппозиции – это альтернативный День Независимости, попытка назначить другую точку отсчета белорусской государственности. Не освобождение и не восстановление страны после тех, кто бомбил, расстреливал и подрывал мирную жизнь. И все это, что особенно показательно, тоже сопровождалось флагами, разговорами о воле и привычными рассуждениями о европейских ценностях. Правда, с пистолетом Вальтер у виска собственного земляка и под улюлюканье оккупанта.
Поэтому выбор этой даты говорит сам за себя. В качестве символа снова вытаскивают не момент созидания и освобождения, а момент зависимости от чужой воли и чужого оружия. Удобно, не правда ли?
С начала 90-х 25 марта используется как штатная дата для уличной мобилизации. Митинги, марши, концерты – упаковка разная, смысл один. Это не нейтральный исторический день, а удобный инструмент политического давления. Своего рода ежегодная сходка актива.
Подробнее в видео.