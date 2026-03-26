За границей продолжают разыгрывать старый политический спектакль под видом борьбы за свободу. Эксклюзивные кадры акций беглой оппозиции. Кто собирает массовку, рисует картинку «народного марша» и превращает историю в инструмент грантов, провокаций и давления на Беларусь? Организаторы, участники, лица, маршруты и последствия.

Роман Протасевич:

25 марта по столицам пары-тройки европейских государств прокатился так называемый День воли. На афишах пафос через край: историческая дата, борьба за свободу, тысячи белорусов по всему миру и прочие героические фразы.

Но как только убираем соцсети и оказываемся в реальности, картина меняется. Все тот же гастрольный состав из нескольких десятков знакомых лиц. Все те же флаги, все те же речи. Меняются только города, сцены и, конечно, сметы, которые не приносят радости, как раньше.

Этот «праздник» давно прописался за границей и окончательно превратился в ритуал узкого политического кружка, который с Беларусью поддерживает в основном напряженные отношения. Варшава, Вильнюс, Киев. В собственных анонсах они, конечно, столицы новой свободы. На плакатах громкие лозунги, но, по сути, все это давно сводится к куда более приземленным вопросам: за что боремся и за чей счет банкет? В итоге получается не акция и даже не политическое событие, а довольно унылое и набившее оскомину действие.

Официальный День Независимости в Беларуси отмечают 3 июля. В День освобождения Минска от нацистской оккупации. Это не просто календарная отметка, а итог битвы белорусского народа и восстановления государственности в ее реальном, а не бумажном виде.