Первый белорус, которого привили китайской вакциной от коронавируса: хочется жить дальше, воспитывать своих детей

Пионером ковид-иммунизации стал Михаил Петрович, профессор одного из ведущих вузов страны. Следом будут привиты и другие добровольцы. В ближайшие дни мужчина будет наблюдать за своим здоровьем, чтобы оценить действие прививки и побочные эффекты. Профессор говорит, что он не только подает пример, но и стремится защитить родных, коллег и студентов.

Михаил Петрович, доброволец:

Я уже много раз студентам говорил, что у человека самый дорогой ресурс, ценный, который не изменяется, им сложно управлять, – это время и здоровье. И то и то очень ценится, и со временем, с жизнью это понимаешь. Поэтому хочется жить дальше, хочется работать, быть уверенным, что у тебя все будет хорошо, хочется воспитывать дальше своих детей. Они у меня еще достаточно молодые, подростки даже есть, внуки. Ну, хочу быть здоровым.