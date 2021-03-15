Первый белорус, которого привили китайской вакциной от коронавируса: хочется жить дальше, воспитывать своих детей

Новости Беларуси. Первую прививку китайской вакциной от коронавируса сделали 15 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первую прививку китайской вакциной от коронавируса сделали 15 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пионером ковид-иммунизации стал Михаил Петрович, профессор одного из ведущих вузов страны. Следом будут привиты и другие добровольцы. В ближайшие дни мужчина будет наблюдать за своим здоровьем, чтобы оценить действие прививки и побочные эффекты. Профессор говорит, что он не только подает пример, но и стремится защитить родных, коллег и студентов.
Михаил Петрович, доброволец:
Я уже много раз студентам говорил, что у человека самый дорогой ресурс, ценный, который не изменяется, им сложно управлять, – это время и здоровье. И то и то очень ценится, и со временем, с жизнью это понимаешь. Поэтому хочется жить дальше, хочется работать, быть уверенным, что у тебя все будет хорошо, хочется воспитывать дальше своих детей. Они у меня еще достаточно молодые, подростки даже есть, внуки. Ну, хочу быть здоровым.
В первой партии, пришедшей в Беларусь, самолет из Пекина доставил 100 тысяч доз вакцины от COVID. Врачи утверждают: привитые не могут заражать окружающих, поскольку препарат не содержит живого вируса. Кампания стартовала в 39-й поликлинике столицы. В первую очередь прививаться будут медработники и люди из группы риска.