Юрий Назаров проинспектировал строительство молокоперерабатывающего завода в Шклове

Чтобы уверенно чувствовать себя на внешних рынках, нужна крепкая внутренняя база. И определяется она тем, как развиваются наши регионы и производства. В Шкловском районе по поручению главы государства реализуется сразу несколько проектов, которые не просто дадут импульс развитию, а станут образцом для других регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В инвестиционный узел вошли три объекта. Уже восстановлен комбикормовый завод, идет строительство райагросервиса, который будет оказывать широкий спектр услуг, на финише стройка молочного комбината.

26 марта объект посетил управляющий делами Президента Юрий Назаров. Уже в начале мая здесь приступят к монтажу оборудования, которое позволит снизить себестоимость продукции за счет автоматизации процессов и скорости переработки. Мощность завода составит 300 тонн молока в сутки, что в три раза превышает возможности действующего Шкловского маслодельного завода.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Сегодняшние два завода в Шкловском районе – это вчерашний день уже. Там невозможно получить ни достойное качество продукции, ни производительность. Когда небольшие объемы, качество вроде бы хорошее, там жирность получше, молоко получше поступает, выбор есть. Но не та стоимость продукта, чтобы можно было конкурировать. Поэтому задача этого завода – аккумулировать все, что есть современное, получить конкурентоспособную, качественную продукцию. Сегодня Шкловский маслодельный завод экспортирует от 60 % до 70 % выпускаемой продукции, в основном в Россию. С вводом новых мощностей доля экспорта сохранится, но существенно возрастут объемы, а также расширится ассортимент.