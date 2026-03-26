В ЕАЭС почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

Евразийский экономический союз, которому в год председательства Беларуси исполнилось 10, за это время идеально вписался в картину принципиально нового мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мира, где главным условием выживания и успешного существования стал принцип, придуманный самой природой. Как птицы слетаются в стаи и совместно следуют своим курсом, так и государства-единомышленники со схожими геополитическими интересами объединяются в интеграционные форматы.

И это тот тренд, за который Минск всегда активно выступает. Союзное государство, СНГ, Евразийский союз, у истоков которого стояла Беларусь, а еще ШОС, где мы уже в статусе полноправного члена, и БРИКС, где у Минска также есть свои амбиции.

Но давайте в этом суммировании поднимемся еще на этаж выше. Сопряжение или взаимопроникновение интеграционных форматов – вот еще один актуальный мировой тренд и, если хотите, наш ответ на всю эту международную турбулентность. Какие аргументы? А хотя бы заявление главы иранской дипмиссии в России, который считает, что ЕАЭС + ШОС + БРИКС = инструмент построения справедливого экономического порядка, который способен ослабить доминирование Запада.

Как это работает? А вот так! Например, на пространстве Евразийского союза доля взаиморасчетов в национальных валютах уже достигла 93 %. На площадке ШОС на 4 процентных пункта выше. Примерно такой уровень дедолларизации и в СНГ. Коллективный тренд налицо, так что мировому «зеленому» эквиваленту приготовиться!

Сопряжение интеграционных форматов – не что иное, как идея интеграции интеграций, о которой Минск высказывался не единожды. И в этом смысле есть повод вспомнить заявление Александра Лукашенко, когда мы еще были в шаге от полноправного членства в «шанхайской семье».

В переплетении интересов ЕАЭС, ШОС и БРИКС Беларусь видит большие перспективы. Как и наш главный союзник и партнер Москва. В российском МИДе уверены, что создание и суммирование таких крупных интеграционных форматов – это признаки нарастающей и вступающей в свои права многополярности. А в новом мире без принципа коллективности уж точно никуда.