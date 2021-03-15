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Родильное отделение Березинской ЦРБ вернулось к прежнему режиму работы

15 марта 2021 14:55
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Новости Беларуси. Родильное отделение Березинской центральной районной больницы вернулось к прежнему режиму работы и готово принимать будущих мам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Родильное отделение Березинской ЦРБ вернулось к прежнему режиму работы-1

Ранее его перепрофилировали в инфекционное для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На этот период женщин из района принимали борисовский и минский родильные дома, а также центр «Мать и дитя». Направляли в определенное учреждение здравоохранения в зависимости от состояния здоровья пациентки. Будущие мамы очень обрадовались возвращению родного родильного отделения к работе.

Родильное отделение Березинской ЦРБ вернулось к прежнему режиму работы-4

Людмила Згурская, заместитель главного врача Березинской центральной районной больницы:
В течение недели осуществлялись мероприятия по выполнению санитарно-эпидемиологических норм, средний медперсонал справился с этой работой, и мы открылись для приема пациентов.

Родильное отделение Березинской ЦРБ вернулось к прежнему режиму работы-7

Нравится, все хорошо, персонал очень хороший. Очень довольны, что мы успели к открытию. Не пришлось ехать далеко. Теперь хорошо, все на месте.

Родильное отделение Березинской ЦРБ вернулось к прежнему режиму работы-10

Уже на следующий день после открытия родильное отделение наполнилось смехом новорожденного мальчика. Всего после возвращения к работе здесь родилось четыре малыша.

# Дети и родители # общество # Фотофакт

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