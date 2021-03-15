«Становишься взрослее, ответственнее». Что говорят школьники, которые получили паспорта из рук Владимира Кухарева

Новости Беларуси. Стать полноправным гражданином и получить новый импульс к победам и достижениям. В День Конституции по всей стране тысячи юношей и девушек, достигших 14 лет, получили свои первые паспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В городской ратуше молодежь поздравил мэр Минска Владимир Кухарев. На церемонию пригласили 70 школьников. Все они отличились высокими достижениями в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. После напутствия руководства Мингорисполкома своими эмоциями в торжественный момент поделились и обладатели паспортов.

Становишься взрослее, ответственнее.

У меня есть успехи в учебе по математике, также хорошо по биологии идет. Честь, что я попал… Мне вручают паспорт – доволен.

Я очень рад и горд, что теперь я буду полноправным гражданином страны. К этому нужно серьезно относиться.