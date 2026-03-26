Заседание Евразийского межправсовета в узком составе прошло в Шымкенте

Взаимодоверие и прагматизм – вот принципы, на которых строим отношения в формате евразийской «пятерки». В 2026 году председательство в ЕАЭС от Беларуси принял Казахстан. Именно это государство сегодня, 26 марта, и завтра принимает заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как гармонично вплести технологии искусственного интеллекта в интеграцию и тема торговли и экономики – вот то, что в повестке встречи глав правительств. В узком составе переговоры премьер-министров стран евразийской «пятерки» уже состоялась. Белорусскую делегацию в Казахстане возглавляет Александр Турчин.

Межправсовет принимает город Шымкент – один из ключевых промышленных и экономических центров Казахстана. Здесь же проходит технологический форум «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия». На его пленарной сессии запланировано выступление белорусского премьера. В центре внимания вопросы цифровизации промышленности, внедрения искусственного интеллекта.