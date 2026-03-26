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Беларусь и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $2 млрд через сотрудничество в АПК

26 марта 2026 16:57
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В условиях глобальной экономической турбулентности развитие кооперационных связей выводит на первый план двусторонние экономические проекты. Яркий пример тому – партнерство Беларуси и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Амбициозная цель – нарастить товарооборот до 2 миллиардов долларов, и ключевым драйвером здесь выступает агропромышленный комплекс. Фундамент уже заложен: в прошлом году взаимная торговля превысила отметку в 900 миллионов долларов. Но, как подчеркивают эксперты, дальше – больше. 

Сотрудничество давно вышло за рамки простых поставок и переходит в плоскость высоких технологий. В Узбекистане уже успешно внедряют белорусский опыт в птицеводстве. Совместный проект мощностью 10 тысяч тонн мяса птицы в год не просто запущен, а уже работает на экспорт в соседние страны региона. Секрет успеха прост: в Узбекистане высоко ценят именно белорусское качество и наши стандарты производства.

Беларусь и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $2 млрд через сотрудничество в АПК-2

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
У нас 80 % населения мусульмане. И, соответственно, они всегда на это обращают внимание. То есть здесь, когда вы поставляете нам мясную продукцию, это все соответствующим образом документируется и сертифицируется как халяльный продукт. Поэтому это действительно очень для нас важно и необходимо.

АПК формирует 7 % ВВП, а доля сельхозпродукции в общем экспорте республики по итогам 2025-го достигла почти 25 %. Мы полностью обеспечиваем себя, например, молочной продукцией – на 300 %. При этом Беларусь прочно удерживается в мировой десятке поставщиков этой категории и в топ-15 экспортеров мяса – продовольствие поставляется в 117 стран мира. Только за прошлый год молочной продукции продали на 4 миллиарда долларов. Впечатляет и ассортимент, он исчисляется тысячами наименований.

Беларусь и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $2 млрд через сотрудничество в АПК-4

Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Одна из ключевых задач, которая для нас, особенно сегодня, архиважна, это поиск новых ниш и новых рынков. Мы анализируем каждую страну мира, которая для нас представляет интерес с точки зрения импорта продуктов питания, на предмет конкурентоспособности наших цен. В том числе анализируя логистику, анализируя таможенные барьеры, нетарифные меры, и мы смотрим, где мы можем какие ниши занять.

Беларусь и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $2 млрд через сотрудничество в АПК-6

Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:
Мы симпатизируем Беларуси, потому что Беларусь знает о важности сельского хозяйства. Есть, конечно, тяжелая промышленность, но при этом очень большой акцент на сельское хозяйство в том числе. У нас также очень развитый сельско-экономический сектор, и мы считаем, что у нас есть возможность для сотрудничества между Турцией и Беларусью.

Как показатель успеха – Беларусь вошла в пятерку крупнейших экспортеров сливочного масла в мире. Основными партнерами остаются Россия и Китай, но активно осваиваются рынки Азии и Африки. Продукция официально признана и пользуется спросом в Монголии, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, на Кубе и в Зимбабве. Белорусское качество является визитной карточкой нашей страны. 

От торговли к совместным проектам: Витебская область и Узбекистан расширяют сотрудничество.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Турция # Беларусь-Узбекистан

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