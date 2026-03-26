Прямой эфир

Вопросы семейно-правовых отношений рассмотрели на пленуме Верховного суда

26 марта 2026 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Защита материнства, отцовства и детства остается безусловным приоритетом белорусского правосудия. Председатель Верховного суда Андрей Швед обозначил подходы к рассмотрению семейных споров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые подходы обеспечат более оперативную и адресную помощь тем, кто нуждается в судебной поддержке в сфере семейных отношений. 

На пленуме Верховного суда обсудили вопросы установления происхождения детей и алиментные обязательства. Особое внимание уделили взысканию дополнительных расходов на детей, а также вопросам содержания нетрудоспособных совершеннолетних и родителей. Пленум также разъяснил, что материнство и отцовство могут быть установлены судом в любое время после рождения ребенка.

Судам даны четкие ориентиры по вопросам подсудности и оценке доказательств при рассмотрении семейных споров. В контексте Года белорусской женщины и недавнего указа о поддержке ЭКО государство также усилит гарантии для матерей, воспитывающих детей после развода, и их права на получение алиментов от отца.

Вопросы семейно-правовых отношений рассмотрели на пленуме Верховного суда-2

Александр Иванков, секретарь пленума Верховного Суда Беларуси:
Разъяснены вопросы о порядке взыскания алиментов, о возможности взыскания алиментов в твердой денежной сумме за прошлое время, уменьшение размера взыскиваемых алиментов, а также освобождение от их уплаты. Принятые на заседании пленума постановления позволят судам правильно и единообразно применять законодательство о браке и семье при рассмотрении дел об установлении происхождения детей, а также о взыскании алиментов. 

Только в 2025 году суды рассмотрели более 17 тысяч дел о взыскании алиментов и свыше 1000 дел об установлении происхождения детей. Фактически каждый десятый гражданский спор в стране касается интересов ребенка и его содержания.

Ясли до года в Беларуси – готовы ли родители отдавать туда своих детей и во сколько это может обойтись? Читайте здесь. 

# Дети и родители # Судебная система Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Заседание Евразийского межправсовета в узком составе прошло в Шымкенте
26 марта 2026 16:58

Заседание Евразийского межправсовета в узком составе прошло в Шымкенте

В федеральном окружном суде Манхэттена началось второе слушание по делу президента Венесуэлы
26 марта 2026 16:51

В федеральном окружном суде Манхэттена началось второе слушание по делу президента Венесуэлы

Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи
26 марта 2026 16:46

Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи