Вопросы семейно-правовых отношений рассмотрели на пленуме Верховного суда

Защита материнства, отцовства и детства остается безусловным приоритетом белорусского правосудия. Председатель Верховного суда Андрей Швед обозначил подходы к рассмотрению семейных споров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые подходы обеспечат более оперативную и адресную помощь тем, кто нуждается в судебной поддержке в сфере семейных отношений.

На пленуме Верховного суда обсудили вопросы установления происхождения детей и алиментные обязательства. Особое внимание уделили взысканию дополнительных расходов на детей, а также вопросам содержания нетрудоспособных совершеннолетних и родителей. Пленум также разъяснил, что материнство и отцовство могут быть установлены судом в любое время после рождения ребенка.

Судам даны четкие ориентиры по вопросам подсудности и оценке доказательств при рассмотрении семейных споров. В контексте Года белорусской женщины и недавнего указа о поддержке ЭКО государство также усилит гарантии для матерей, воспитывающих детей после развода, и их права на получение алиментов от отца.