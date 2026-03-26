Заимствовать белорусский опыт организации электоральных кампаний без подсказок от коллективного Запада намерен наш партнер по Евразийскому союзу Кыргызстан. Глава ЦИК этого государства в Центральной Азии приехал в Минск с визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А начался визит с темы, которая близка и белорусам, и кыргызам, – память о событиях Великой Отечественной войны. В 2026 году исполнится 85 лет с ее начала, а в минувшем мы отмечали 80-летие Великой Победы – той самой, которая одна на всех. В память о героях войны, которые не вернулись с поля боя, цветы к монументу Победы в Минске.

Делегация Кыргызстана посетила Академию управления при Президенте Беларуси. Здесь гости подробно ознакомились с деятельностью Центра по работе с населением и организации избирательного процесса. Он действует в вузе с 2022 года. Глава ЦИК Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Беларусь. Главе ЦИК Кыргызстана представили уникальные методики обучения организаторов электоральной кампании, а также программы по повышению правовой культуры молодежи. И это не теория, а реальная практика. База учебного заведения интегрирована в электоральные процессы.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Между электоральными кампаниями нам важно не упустить подготовку специалистов, которые будут в достаточно стрессовой ситуации, потому что любой выбор – это стресс для страны, работать эффективно, слаженно и четко. Это и выборы в парламент, это и выборы президентские, это и, как показывает практика, внесение изменений в Конституцию путем референдума. То есть вот эти электоральные кампании для нас являются лакмусовой бумажкой.

Тынчтык Шайназаров, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Кыргызстана:

Я с уверенностью могу сказать, что работа с молодежью, особенно с молодежью, проводимая здесь, в Республике Беларусь, она просто достойна похвалы, и нам есть чему учиться. Естественно, работа с населением, обучающие мероприятия членов избирательной комиссии. Когда поставлено все на такое русло, что от А до Я, как говорится. Оно для нас очень полезно, и на практике, естественно, мы будем применять.