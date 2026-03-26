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В федеральном окружном суде Манхэттена началось второе слушание по делу президента Венесуэлы

26 марта 2026 16:51
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В федеральном окружном суде Манхэттена сегодня, 26 марта, началось второе слушание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 3 января их захватили в Каракасе и незаконно вывезли в Нью-Йорк в ходе военной операции американского спецназа. Пару обвинили в наркотерроризме.

В федеральном окружном суде Манхэттена началось второе слушание по делу президента Венесуэлы-2

Даже спустя три месяца, ажиотаж вокруг процесса нешуточный. С самого утра у здания суда дежурили несколько сотен человек. Сторонники венесуэльского лидера собрались на митинг. Там же организовалась шеренга зевак и журналистов, желающих попасть на слушание. Особо предприимчивые даже начали торговать местами в очереди. Цена вопроса – 50 долларов за час ожидания. Однако самого Николаса Мадуро им увидеть не удалось. Заседание проходит в формате видеоконференции, а все ключевые решения судья примет без личного присутствия фигурантов.

Мадуро и его супруга еще на первом слушании отвергли все обвинения. Сейчас они содержатся под стражей в Бруклине. Их защита настаивает на прекращении дела, а главный адвокат семьи грозит уйти. Санкции США против Венесуэлы лишают подсудимых возможности оплатить услуги юристов, что прямо нарушает конституцию США, гарантирующую право на выбранного защитника. Ожидается, что именно этот вопрос станет центральным на нынешнем судебном заседании.

# Николас Мадуро

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