Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты

Новости Беларуси. Они предложили свои жизни взамен на спасение мирных белорусов, и у фашистов не дрогнула рука стрелять в монахинь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История одиннадцати ангелов из Новогрудка в репортаже Галины Буро о малоизвестных страницах известной войны.

В Новогрудок к мощам ежегодно приезжают сотни паломников помолиться об исцелении и помощи. Здесь, в Фарном костеле, свято хранят историю 11 сестер-назаретанок, которые совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны. А ведь изначально, когда в 1929 году монахини приехали в город, чтобы восстанавливать костел и вести школу, местные жители встретили их скептически.

Сестра Назария, монахиня Конгрегации сестер Святейшей Семьи из Назарета:

И между собой они говорили: что эти черные женщины будут здесь делать? Никто не хотел дать место, где бы они могли жить. И даже была такая мысль, чтобы уехать из Новогрудка, потому что никто их не хочет. Но матерь генеральная, Ларэтта Любовицкая, сказала о том, что сестры должны здесь остаться, потому что великие вещи здесь произойдут.

Пророчество сбылось. Июль 1943-го, обозленные на партизан немцы арестовали больше 120 местных жителей Новогрудка, в основном мужчин, у которых были жены и дети. В списке оказался и единственный на всю округу священник – настоятель Фарного костела. Все понимали: в живых им не остаться.

Сестра Назария:

Сестры, собираясь здесь, на молитве в белой Фаре, просили Бога о том, что если нужна жертва, то пусть лучше нас расстреляют, чем этих отцов семей. О готовности обменять свои жизни на спасение арестованных сестры сообщили в гестапо. 31 июля их вызвали в комиссариат. Ночь они провели в подвале.

Галина Буро, корреспондент:

Ранним утром 1 августа монахинь вывезли за город в небольшой лес и расстреляли. Вот это место мученической смерти. Уже после войны во время эксгумации останков открылся ужасающий факт: часть сестер фашистские пули ранили, но не убили. То есть, их захоронили заживо.

Их расстреляли в воскресенье, и на службе в костеле люди впервые не увидели монахинь. Уцелеть удалось лишь одной, сестре Малгожате – в день расправы ее отправили на дежурство в госпиталь. Узнать судьбу сестер удалось случайно – на исповеди мужчина сообщил ксендзу место расстрела монахинь.

Анастасия Савко, главный хранитель фондов Новогрудского историко-краеведческого музея:

Она уже через пять недель вместе со своей подругой из местных жителей, ее звали Сегожина, и вместе с полуторагодовалой девочкой делали вид, что собирали грибы, отправились в Баторовку за пять километров от Новогрудка с корзинкой и маленькой лопаткой. И нашли могилу, где расстреляли сестер. Они начали копать и где-то на глубине локтя нашли вещи, которые были подписаны. Это были вещи сестры Сергии.

Стелла, Имельда, Раймунда, Даниэля, Канута, Сергия, Гвидона, Фелицита, Гелиодора, Канизия, Боромея. Ценой смерти они спасли жизни 120 местных жителей, которых фашисты отпустили. Уже спустя годы после войны в благодарность за великую жертву сестер родственники спасенных сделали костелу подарок.

Сестра Мириам, монахиня Конгрегации сестер Святейшей Семьи из Назарета:

Привезли сюда в Новогрудок алтарь, который в марте 2000 года был доставлен сюда в костел. И с того момента каждый день здесь справляется святая имша. В 2018 году, на 75-ю годовщину расстрела сестер, наш храм объявили санктуарием благословенных сестер-мучениц из Новогрудка.