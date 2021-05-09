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Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты

09 мая 2021 10:58
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Новости Беларуси. Они предложили свои жизни взамен на спасение мирных белорусов, и у фашистов не дрогнула рука стрелять в монахинь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История одиннадцати ангелов из Новогрудка в репортаже Галины Буро о малоизвестных страницах известной войны.

Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты-1

В Новогрудок к мощам ежегодно приезжают сотни паломников помолиться об исцелении и помощи. Здесь, в Фарном костеле, свято хранят историю 11 сестер-назаретанок, которые совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны. А ведь изначально, когда в 1929 году монахини приехали в город, чтобы восстанавливать костел и вести школу, местные жители встретили их скептически.

Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты-4

Сестра Назария, монахиня Конгрегации сестер Святейшей Семьи из Назарета:
И между собой они говорили: что эти черные женщины будут здесь делать? Никто не хотел дать место, где бы они могли жить. И даже была такая мысль, чтобы уехать из Новогрудка, потому что никто их не хочет. Но матерь генеральная, Ларэтта Любовицкая, сказала о том, что сестры должны здесь остаться, потому что великие вещи здесь произойдут.

Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты-7

Пророчество сбылось. Июль 1943-го, обозленные на партизан немцы арестовали больше 120 местных жителей Новогрудка, в основном мужчин, у которых были жены и дети. В списке оказался и единственный на всю округу священник – настоятель Фарного костела. Все понимали: в живых им не остаться.  

Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты-10

Сестра Назария:
Сестры, собираясь здесь, на молитве в белой Фаре, просили Бога о том, что если нужна жертва, то пусть лучше нас расстреляют, чем этих отцов семей.

О готовности обменять свои жизни на спасение арестованных сестры сообщили в гестапо. 31 июля их вызвали в комиссариат. Ночь они провели в подвале.

Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты-13

Галина Буро, корреспондент:
Ранним утром 1 августа монахинь вывезли за город в небольшой лес и расстреляли. Вот это место мученической смерти. Уже после войны во время эксгумации останков открылся ужасающий факт: часть сестер фашистские пули ранили, но не убили. То есть, их захоронили заживо.  

Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты-16

Их расстреляли в воскресенье, и на службе в костеле люди впервые не увидели монахинь. Уцелеть удалось лишь одной, сестре Малгожате – в день расправы ее отправили на дежурство в госпиталь. Узнать судьбу сестер удалось случайно – на исповеди мужчина сообщил ксендзу место расстрела монахинь. 

Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты-19

Анастасия Савко, главный хранитель фондов Новогрудского историко-краеведческого музея:
Она уже через пять недель вместе со своей подругой из местных жителей, ее звали Сегожина, и вместе с полуторагодовалой девочкой делали вид, что собирали грибы, отправились в Баторовку за пять километров от Новогрудка с корзинкой и маленькой лопаткой. И нашли могилу, где расстреляли сестер. Они начали копать и где-то на глубине локтя нашли вещи, которые были подписаны. Это были вещи сестры Сергии.

Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты-22

Стелла, Имельда, Раймунда, Даниэля, Канута, Сергия, Гвидона, Фелицита, Гелиодора, Канизия, Боромея. Ценой смерти они спасли жизни 120 местных жителей, которых фашисты отпустили. Уже спустя годы после войны в благодарность за великую жертву сестер родственники спасенных сделали костелу подарок.

Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты-25

Сестра Мириам, монахиня Конгрегации сестер Святейшей Семьи из Назарета:
Привезли сюда в Новогрудок алтарь, который в марте 2000 года был доставлен сюда в костел. И с того момента каждый день здесь справляется святая имша. В 2018 году, на 75-ю годовщину расстрела сестер, наш храм объявили санктуарием благословенных сестер-мучениц из Новогрудка.

Обменяли свои жизни на спасение местных жителей. История 11 монахинь, которых расстреляли фашисты-28

Статус санктуарий означает, что именно в этом костеле можно получить большие благодати от сестер-мучениц. Храм и само место гибели монахинь сегодня включены в туристический маршрут «Дорогами войны». Сохранилась и еще одна памятная вещь – крест, над которым молились назаретанки в последний вечер перед расстрелом. Теперь это символ великой веры и истинной любви к человечеству несломленных духом одиннадцати ангелов.

# Великая Отечественная война # общество # Сестра Назария # Галина Буро # Анастасия Савко # Сестра Мириам # Фотофакт

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