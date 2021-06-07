Алексей Голиков: для обеспечения безопасности государства все средства хороши

Новости Беларуси. Интервью Протасевича телеканалу ОНТ по-прежнему в топе интернет-рейтингов. Его цитируют и обсуждают везде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнение высказал и блогер из Бреста Алексей Голиков.

Алексей Голиков, блогер:

По информации прокуратуры Брестской области, пятой партии обвиняемых по «хороводному делу» в Бресте вынесены приговоры.

Алексей Барановский, помощник прокурора города Бреста:

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд постановил обвинительный приговор. Алексей Голиков:

Десяти обвиняемым –назначено наказание в виде ограничения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет без направления в исправительные учреждения. Двум активным участникам – с направлением. Одному – с направлением в колонию строгого режима. Несколько ранее печально известные блогеры Петрухин и Кабанов получили по 3 года колонии. И не только они. Павел Северинец осужден на 7 лет колонии. Большое количество задержанных до сих пор ожидают суда. Совсем недавно задержаны редактор экстремистского канала Роман Протасевич и его коллега Софья Сапега, редактор Telegram-канала «Черная книга Беларуси». ГУБОПиК нашел всех злословящих гибель летчиков в Барановичах. Установили личности и задержали группу участников августовского мятежа в Жабинке. Алексей Голиков:

К чему все перечисленное и какие выводы должно сделать наше общество?

Алексей Голиков:

Кто бы что ни говорил, а закон в Беларуси работает. Об этом свидетельствуют не только гости республики, но и фактическое положение дел. Беларусь – государство с сильной властью. Можно спорить, можно не соглашаться, но каждый нарушитель закона, независимо от возраста, статуса и положения, будет найден, осужден и наказан. Алексей Голиков:

Казалось бы, Протасевич, который из-за границы посмеивался над белорусскими силовиками, был убежден в своей недосягаемости и неприкасаемости. Можно, конечно, сказать, что это его величество случай. Можно все списать на силовиков или хозяев, которые «пустили в расход» Протасевича. Можно найти еще тысячу объяснений просчета, но следует признать одно: все нарушившие закон, тем более пролившие кровь, будут найдены и переданы суду. Алексей Голиков:

Израильтяне спустя десятилетия находят своих убийц. Сегодня, по мере технического прогресса, в Беларуси раскрываются преступления десятилетней давности. Возмездие находит своих героев. Это закон жизни: взявший меч от меча и погибнет. Он не имеет срока давности и работает во всех государствах.

Алексей Голиков:

По-прежнему на территории других государств остаются Путилы, Латушки, Цепкалы, Тихановские, Прокопьевы и Мартыновы. Они по-прежнему ведут антигосударственную деструктивную деятельность против белорусского государства. Не против персоны Лукашенко, а против интересов белорусского народа и самой Беларуси. От призывов к санкциям в первую очередь будут страдать простые люди. Алексей Голиков:

Эй вы, там, за границей, на что вы надеетесь? Каждый из вас имеет высшее образование, и даже не одно, многие посвятили государственной службе не один десяток лет. Вы же прекрасно знаете, как работает система. На что вы рассчитываете? Неужели жизнь прекрасна в изгнании и постоянной беготне, неужели деньги настолько не пахнут? Я согласен, не пахнут. Но имеют свойство заканчиваться. Нужно остановиться, пока еще не поздно. Приехать в Беларусь, сознаться и сдаться на милость победителя. Спецслужбы уже не дадут вам возможности жить и не оглядываться. Зачем закапывать себя еще глубже?

Алексей Голиков:

Вот еще один фокус внимания в истории новой Беларуси. Некоторая часть общества допустила мысль, что достигнуть своих целей в государстве можно в обход закона, например, протестом, насилием и нахрапом. Хуже всего, что в эту фантазию поверили молодые люди. Их пострадало большинство. Алексей Голиков:

Едва ли государство будет прежним, пассивным и нерасторопным. Радикальные проявления в обществе активировали деятельность государства по укреплению безопасности. Обеспечение безопасности – главная цель существования государства. И для достижения этой цели все средства хороши. Кому подействует петля – пригрозят петлей. Кому достаточно «зубастых» государственных СМИ, того громко окрикнут с экрана телевизора. Кому недостаточно окрика, применят штраф, силу и ограничат свободу передвижения. Алексей Голиков:

Можно голодать, можно резать вены и даже протыкать горло – бесполезно и неэффективно. Это как ножками по полу – несерьезно и бессмысленно. Можно изобразить крокодильи слезы. Вместо «выходите, режьте и убивайте» слово «простите» Роман Протасевич не произнес.