Алексей Дзермант: важно не просто наказывать, трудоустраивать, но и показывать альтернативы деструктивному поведению

Новости Беларуси. В Беларуси принят ряд мер в сфере занятости и безработицы. Это как гарантии трудоустройства, так и возможность переобучения и получения новой специальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государство потратило на это порядка 3 миллионов рублей. Этой помощью воспользовались 250 организаций и более 20 тысяч человек. Правда, не все из числа безработных готовы воспользоваться такими возможностями.

МВД: за 11 месяцев порядка 60 % из числа выявленных лиц, которые совершили преступления, являлись безработными