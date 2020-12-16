Прямой эфир

Алексей Дзермант: важно не просто наказывать, трудоустраивать, но и показывать альтернативы деструктивному поведению

16 декабря 2020 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси принят ряд мер в сфере занятости и безработицы. Это как гарантии трудоустройства, так и возможность переобучения и получения новой специальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Государство потратило на это порядка 3 миллионов рублей. Этой помощью воспользовались 250 организаций и более 20 тысяч человек. Правда, не все из числа безработных готовы воспользоваться такими возможностями. 

МВД: за 11 месяцев порядка 60 % из числа выявленных лиц, которые совершили преступления, являлись безработными

Алексей Дзермант: важно не просто наказывать, трудоустраивать, но и показывать альтернативы деструктивному поведению-1

Алексей Дзермант, политический аналитик:  
Еще важно на самом деле проводить и психологическую работу с этими людьми, потому что многие из них дезориентированы в результате той информационно-психологической атаки, которая на них была оказана, и очень важно их выводить из этого состояния психоза. То есть социальные службы должны, мне кажется, иметь социальных психологов в штате, именно ориентированных на работу с этой категорией населения. То есть важно не просто наказывать, принудительно трудоустраивать, но разъяснять и показывать альтернативы вот этому деструктивному поведению.  

# Безработица # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Их стали «клонировать» по всему континенту. Рассказываем про австрийца, который придумал создать SOS-детские деревни
16 декабря 2020 12:41

Их стали «клонировать» по всему континенту. Рассказываем про австрийца, который придумал создать SOS-детские деревни

Любимое место – нулевой этаж и большая кухня. Как выглядит белорусский детский дом семейного типа?
16 декабря 2020 11:10

Любимое место – нулевой этаж и большая кухня. Как выглядит белорусский детский дом семейного типа?

Что делать, если вас привлекли к административной ответственности?
16 декабря 2020 10:11

Что делать, если вас привлекли к административной ответственности?