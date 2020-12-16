Алексей Дзермант: важно не просто наказывать, трудоустраивать, но и показывать альтернативы деструктивному поведению

Новости Беларуси. В Беларуси принят ряд мер в сфере занятости и безработицы. Это как гарантии трудоустройства, так и возможность переобучения и получения новой специальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Государство потратило на это порядка 3 миллионов рублей. Этой помощью воспользовались 250 организаций и более 20 тысяч человек. Правда, не все из числа безработных готовы воспользоваться такими возможностями.
МВД: за 11 месяцев порядка 60 % из числа выявленных лиц, которые совершили преступления, являлись безработными
Алексей Дзермант, политический аналитик:
Еще важно на самом деле проводить и психологическую работу с этими людьми, потому что многие из них дезориентированы в результате той информационно-психологической атаки, которая на них была оказана, и очень важно их выводить из этого состояния психоза. То есть социальные службы должны, мне кажется, иметь социальных психологов в штате, именно ориентированных на работу с этой категорией населения. То есть важно не просто наказывать, принудительно трудоустраивать, но разъяснять и показывать альтернативы вот этому деструктивному поведению.