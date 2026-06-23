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Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования атаки на автобус в Брянской области

23 июня 2026 10:57
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Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования атаки на белорусский автобус с детьми в Брянской области. Об этом заявил посол Беларуси в России в ходе посольского круглого стола по проблематике украинского кризиса с призывом скорейшего дипломатического урегулирования конфликта в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая в Дипломатической академии МИД, Юрий Селиверстов отметил важность оказанной поддержки и оперативной реакции российских властей, а также поблагодарил партнеров, которые высказали слова соболезнования. Посол Беларуси призвал к принципиальной оценке этого террористического акта международными организациями, в том числе правозащитными.

Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования атаки на автобус в Брянской области-2

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Решительно осуждаем атаку на автобус с детьми. Как и события в Старобельске, мы расцениваем ее как террористический акт против мирного населения, которому нет и не может быть оправдания. Более того, как заявил Президент Беларуси, это «открытый фашизм – когда бьют по детям». Это циничное сознательное нападение на мирных граждан должно получить принципиальную правовую оценку, в том числе от международных правозащитных структур.

Также Юрий Селиверстов призвал положить конец опасным играм с безопасностью в нашем регионе и отметил, что белорусская сторона поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса и выход на мирные соглашения.

# Юрий Селиверстов # Беларусь-Россия

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