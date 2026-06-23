Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования атаки на автобус в Брянской области

Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования атаки на белорусский автобус с детьми в Брянской области. Об этом заявил посол Беларуси в России в ходе посольского круглого стола по проблематике украинского кризиса с призывом скорейшего дипломатического урегулирования конфликта в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая в Дипломатической академии МИД, Юрий Селиверстов отметил важность оказанной поддержки и оперативной реакции российских властей, а также поблагодарил партнеров, которые высказали слова соболезнования. Посол Беларуси призвал к принципиальной оценке этого террористического акта международными организациями, в том числе правозащитными.