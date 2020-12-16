Что делать, если вас привлекли к административной ответственности?

Если вы индивидуальный предприниматель и вдруг вас привлекают к административной ответственности, паниковать не стоит. Вместо этого хорошенько изучите свои права и обязанности, ведь, порой, знание закона может освободить от ответственности. Александр Костюкевич, юрист:

Срок привлечения к административной ответственности определяется статьей 7.6 Кодекса об административных правонарушениях. Общие сроки у нас составляют 2 месяца с момента совершения правонарушения, если длящиеся – 2 месяца с момента обнаружения административного правонарушения. Если это касается предпринимательской деятельности, налоговых нарушений, таможенного законодательства, финансовых, то там уже сроки намного больше. Они в основном определяются в размере трех лет с момента совершения административного правонарушения и 6 месяцев с момента обнаружения.

За спрос не бьют в нос. Узнать, по какой именно статье административного кодекса вас привлекают к ответственности, тоже никогда не будет лишним. Александр Костюкевич:

Мы должны помнить, что есть статья 4.8 в Кодексе административных правонарушений, которая определяет принципы привлечения к ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Привлекать физическое лицо как индивидуального предпринимателя можно, только если размер причиненного ущерба 40 базовых величин.

К слову, есть одно «но». Если вы привлекаетесь к административной ответственности в качестве индивидуального предпринимателя, то штрафовать вас по данной санкции как физическое лицо нельзя. Александр Костюкевич:

Бывают случаи, что контролирующий орган в постановлениях и в протоколах указывает не индивидуального предпринимателя, а физическое лицо, обладающее статусом индивидуального предпринимателя, как бы подменяя немного понятия. Можно, конечно, обратиться и в прокуратуру, чтобы они проверили на законность таких инсинуаций по поводу субъекта ответственности.

А если вы вдруг не согласны с составом административного правонарушения, то всегда есть шанс обжаловать данное постановлении в суде. Александр Костюкевич:

Если мы согласны с административным правонарушением, но считаем, что размер непосильный для нас, то мы можем обратиться в органы, вынесшие административное постановление по делу, с ходатайством о рассрочке либо отсрочке уплаты штрафа.