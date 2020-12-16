Их стали «клонировать» по всему континенту. Рассказываем про австрийца, который придумал создать SOS-детские деревни

Новости Беларуси. Герман Гмайнер – отец-основатель SOS-детских деревень, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Именно он придумал в послевоенной Австрии для осиротевших детей, как казенные помещения заменить домом, а работников приютов – настоящей семьей.

Первая такая деревня на его родине открылась в 1949 году. И Гмайнер мечтал успеть открыть в Австрии хотя бы три подобных деревни.

Идеи великого австрийского педагога актуальны и сейчас. Более 550 детских деревень по созданной им модели работают в 134 странах мира.

Сам Гмайнер родился в семье, где было 9 детей. Но когда ему исполнилось пять лет, мама умерла. Заботу об осиротевших детях взяла на себя старшая сестра Эльза. На ее примере Герман убедился – наделенная энергией материнства женщина может заменить детям родную мать.

Так у него сложилась формула счастливого детства для всех потерявших родителей детей: мать – братья и сестры – дом – деревня. Но в органах опеки над идеей посмеялись. Мыслимо ли изменить устоявшуюся систему?

Первые 600 шиллингов Гмайнер собрал у соседей и друзей. Так началось строительство будущей киндердорф в Имсте. Модель SOS-деревни была так хороша и эффективна, что к инициативе быстро подключились спонсоры, а по гмайнеровскому прототипу детские деревни стали «клонировать» на всех континентах.

В Беларуси сейчас действуют три детские деревни, две из них в Минской области. Первые несколько коттеджей в Боровлянах под Минском появились еще в 1995-м. В 2003-м открылась вторая SOS-деревня в Марьиной Горке. В 12 домиках могут одновременно проживать до 70 детей.