Алексей Дзермант: прошёл почти год после выборов Президента и последовавших событий. В чём был смысл произошедшего?

Новости Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в своей рубрике объяснит смысл произошедших событий в 2020 году, и какие уроки мы должны из этого извлечь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог, философ:

Здравствуйте. Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Прошел уже почти год со времени последних президентских выборов в Беларуси и последовавших событий, изменивших многое в нашей стране и даже у наших соседей. В чем был смысл произошедшего и какие уроки мы должны из этого извлечь? Прежде всего мы должны понять и осмыслить то, что против нас была развязана самая настоящая гибридная война по подрыву нашей государственности и общественной стабильности. Недавно на встрече с представителями местной вертикали власти Президент подробно раскрыл план гибридной атаки на Беларусь, состоявший из нескольких элементов, которые должны были вместе сработать на уничтожение порядка в нашей стране. Кроме заранее просчитанного экономического ущерба, были задействованы прямые военные угрозы, внешнеполитическое давление, тактика подрыва общества изнутри, информационно-психологические атаки и воздействие мягкой силой. То есть был последовательный, продуманный план по уничтожению белорусского государства и его социально-политической модели. И дело не только в личности их архитектора, Александра Лукашенко, дело именно в ценностях, на которых наше государство основано, и в том, что они вызывают дикое неприятие на Западе, потому что показывают альтернативу и возможность иного пути и самостоятельного развития.

Алексей Дзермант:

В какой-то момент мы в Беларуси стали думать, что вышли на траекторию мирного сосуществования с Западом, что мы можем находить общие интересы и сотрудничать в их рамках. Но не тут-то было. Точно так же, как и советскую эпоху, Запад воспользовался этим перемирием для того, чтобы подготовить и нанести удар. Чтобы создать сеть из неправительственных структур, через которые идет финансирование на подготовку организаторов и активистов цветной революции, чтобы создать в СМИ инфраструктуру подрывной информационной работы, чтобы влиять на чиновников и лидеров мнений, которые в нужный момент должны были переобуться и предать. Происходила самая настоящая вербовка – кого в ряды протестующих на улице, кого-то (особенно из бизнес-среды) – в финансисты протеста, а кого-то в экстремисты, совершающие акции прямого действия. Сейчас стал очевиден весь этот масштабный замысел, раскрываются все новые подробности, а к ответственности привлекаются ключевые фигуранты заведенных уголовных дел.

Алексей Дзермант:

Но больше всего меня удивляют некоторые предприниматели, у которых притупляется чувство самосохранения и они вовлекаются в разрушительный политический активизм с предсказуемым бесславным концом. И они почему-то полагают, что схватили бога за бороду и им все позволено. Настоящий предприниматель, который думает о своем деле и радеет о будущем, не станет ставить под угрозу свой бизнес и благополучие сомнительными связями и поддержкой политических сектантов. А если он этим занялся, то пиши пропало, рано или поздно все это станет известно и бизнесу придет конец. И это обязательно случится не только в нашей стране. Во всем мире так – если заработанные деньги, особенно когда в государстве для этого создаются все условия, идут на борьбу с этим самым государством, то не стоит удивляться, что оно ответит и будет пресекать финансирование и поддержку деструктивной деятельности. Ко мне лично на улице часто подходят люди пообщаться, и многие из них весьма обеспеченные. Есть предприниматели из разных стран, которые живут у нас и делают здесь свой бизнес. И почти все говорят: как такое возможно, что далеко не бедные люди вдруг сходят с ума и начинают разрушать своими руками собственную страну? А затем они благодарят Президента и всех, кто был вместе с ним, за то, что не дали этого сделать.