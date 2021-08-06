«А что, фашисты уже захватили Лошицу?» Вот что говорили минчане, которые звонили в милицию после выборов

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Самое, наверное, страшное – момент, когда люди начали звонить в органы внутренних дел и говорить: «Вы что делаете, вы почему не можете навести порядок на улицах?»
– Милиция, чем могу помочь?
– Стоят трое отморозков с плакатами фашистов, фюрера. Какое право эти фашисты имеют стоять возле этих памятников?
– А что, фашисты уже захватили Лошицу? Здесь есть один серый капюшон, он их строит по кругу и что-то раздает.
– Девушка, у меня тут под окнами шариковые флагоносцы собрались, очень мне мешают.
– Кричат эти вот, собрались фашисты.
– Невозможно пройти, здесь черт знает что творится.
– Транспорт не может проехать, машины.
– Я еду, у меня жена сейчас лежит с ковидом, и перекрыли дорогу идиоты эти.
– Дочка лежит в тяжелейшем состоянии после... И вот сейчас проходят эти […], когда они уже кончатся?
– Сколько будут нам нервоз создавать, старикам?
– Работаем.
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Люди плакали, рыдали, звонили нам в оперативно-дежурную службу и просили: «Пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь, остановите эти беспорядки».
Иван Кубраков:
А когда уже начали в дежурные части поступать звонки такого плана, как «нас вооружите, мы вам будем помогать», когда уже общество поднимается, вот это самое страшное.
Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:
Знаете, настолько была злость в тот момент. По большому счету, пускай меня называют радикалом, я тогда предлагал так сделать (я сейчас выскажу на камеру – вырежете, нет): мы переоденемся в партизан, выйдем, дайте мне автомат. Я просто, если мы выйдем, я просто над головами сделаю пару очередей, они увидят, что вышли из леса наследники тех, кто в 1941-1945-х отстаивал наше государство, и ситуация изменится коренным образом.
Ольга Чемоданова:
Ведь все начинается с малого, а могли прийти к самому большому. Слава богу, что мы не дошли до того самого большого.
Воскресенский: лучше тысяча гематом, чем тысяча убитых в гражданской войне. Подробнее здесь.