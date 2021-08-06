«А что, фашисты уже захватили Лошицу?» Вот что говорили минчане, которые звонили в милицию после выборов

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Самое, наверное, страшное – момент, когда люди начали звонить в органы внутренних дел и говорить: «Вы что делаете, вы почему не можете навести порядок на улицах?»

– Милиция, чем могу помочь?

– Стоят трое отморозков с плакатами фашистов, фюрера. Какое право эти фашисты имеют стоять возле этих памятников?

– А что, фашисты уже захватили Лошицу? Здесь есть один серый капюшон, он их строит по кругу и что-то раздает.

– Девушка, у меня тут под окнами шариковые флагоносцы собрались, очень мне мешают.

– Кричат эти вот, собрались фашисты.

– Невозможно пройти, здесь черт знает что творится.

– Транспорт не может проехать, машины.

– Я еду, у меня жена сейчас лежит с ковидом, и перекрыли дорогу идиоты эти.

– Дочка лежит в тяжелейшем состоянии после... И вот сейчас проходят эти […], когда они уже кончатся?

– Сколько будут нам нервоз создавать, старикам?

– Работаем.

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:

Люди плакали, рыдали, звонили нам в оперативно-дежурную службу и просили: «Пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь, остановите эти беспорядки». Иван Кубраков:

А когда уже начали в дежурные части поступать звонки такого плана, как «нас вооружите, мы вам будем помогать», когда уже общество поднимается, вот это самое страшное.