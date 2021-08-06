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«А что, фашисты уже захватили Лошицу?» Вот что говорили минчане, которые звонили в милицию после выборов

06 августа 2021 16:12
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«А что, фашисты уже захватили Лошицу?» Вот что говорили минчане, которые звонили в милицию после выборов-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Самое, наверное, страшное – момент, когда люди начали звонить в органы внутренних дел и говорить: «Вы что делаете, вы почему не можете навести порядок на улицах?»

«А что, фашисты уже захватили Лошицу?» Вот что говорили минчане, которые звонили в милицию после выборов-4

– Милиция, чем могу помочь?
– Стоят трое отморозков с плакатами фашистов, фюрера. Какое право эти фашисты имеют стоять возле этих памятников?
– А что, фашисты уже захватили Лошицу? Здесь есть один серый капюшон, он их строит по кругу и что-то раздает.
– Девушка, у меня тут под окнами шариковые флагоносцы собрались, очень мне мешают.
– Кричат эти вот, собрались фашисты.
– Невозможно пройти, здесь черт знает что творится.
– Транспорт не может проехать, машины.
– Я еду, у меня жена сейчас лежит с ковидом, и перекрыли дорогу идиоты эти.
– Дочка лежит в тяжелейшем состоянии после... И вот сейчас проходят эти […], когда они уже кончатся?
– Сколько будут нам нервоз создавать, старикам?
– Работаем.

«А что, фашисты уже захватили Лошицу?» Вот что говорили минчане, которые звонили в милицию после выборов-7

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Люди плакали, рыдали, звонили нам в оперативно-дежурную службу и просили: «Пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь, остановите эти беспорядки».

Иван Кубраков:
А когда уже начали в дежурные части поступать звонки такого плана, как «нас вооружите, мы вам будем помогать», когда уже общество поднимается, вот это самое страшное.

«А что, фашисты уже захватили Лошицу?» Вот что говорили минчане, которые звонили в милицию после выборов-10

Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:
Знаете, настолько была злость в тот момент. По большому счету, пускай меня называют радикалом, я тогда предлагал так сделать (я сейчас выскажу на камеру  вырежете, нет): мы переоденемся в партизан, выйдем, дайте мне автомат. Я просто, если мы выйдем, я просто над головами сделаю пару очередей, они увидят, что вышли из леса наследники тех, кто в 1941-1945-х отстаивал наше государство, и ситуация изменится коренным образом.

Ольга Чемоданова:
Ведь все начинается с малого, а могли прийти к самому большому. Слава богу, что мы не дошли до того самого большого.

Воскресенский: лучше тысяча гематом, чем тысяча убитых в гражданской войне. Подробнее здесь.

# Массовые беспорядки # общество # Иван Кубраков # Ольга Чемоданова # Виталий Леонович # Фотофакт

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