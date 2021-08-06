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Чемоданова: никто в пресс-службу из журналистов, которые освещали в то время протесты, не обращался

06 августа 2021 16:11
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Чемоданова: никто в пресс-службу из журналистов, которые освещали в то время протесты, не обращался-1

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Шел огромный поток информации, и практически каждая вторая была фейковая, и все нужно было проверять. Реагировать было сложно. Очень сложно. Версий было много, но все были с одной стороны. Никто в пресс-службу из журналистов, которые освещали в то время протесты, не обращался ни с одной официальной информацией ни об одном конкретном человеке.

«Я видел, как с вами аккуратно разговаривали, как вас сфотографировали и повели в ИВС». Историю одного фейка читайте здесь.

# Милиция Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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