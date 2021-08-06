Чемоданова: никто в пресс-службу из журналистов, которые освещали в то время протесты, не обращался

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

С боями взять Беларусь не удалось. Не прошли. Переворачиваем страничку методички Шарпа – психологическое воздействие.