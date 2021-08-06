Чемоданова: никто в пресс-службу из журналистов, которые освещали в то время протесты, не обращался

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
С боями взять Беларусь не удалось. Не прошли. Переворачиваем страничку методички Шарпа – психологическое воздействие.
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Шел огромный поток информации, и практически каждая вторая была фейковая, и все нужно было проверять. Реагировать было сложно. Очень сложно. Версий было много, но все были с одной стороны. Никто в пресс-службу из журналистов, которые освещали в то время протесты, не обращался ни с одной официальной информацией ни об одном конкретном человеке.
«Я видел, как с вами аккуратно разговаривали, как вас сфотографировали и повели в ИВС». Историю одного фейка читайте здесь.