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Воскресенский: лучше тысяча гематом, чем тысяча убитых в гражданской войне

06 августа 2021 16:11
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Воскресенский: лучше тысяча гематом, чем тысяча убитых в гражданской войне-1

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
В три дня, в принципе, подавили вот этот так называемый блицкриг, которым нас хотели, как в свое время танковыми клиньями страну, победить, охватить, окружить и заставить сдаться.

Воскресенский: лучше тысяча гематом, чем тысяча убитых в гражданской войне-4

Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
Любой думающий человек понимает, что лучше тысяча гематом – да, это больно, да, это ужасно смотрится, да, это неприятно, чем тысяча убитых в гражданской войне.

Чемоданова: никто в пресс-службу из журналистов, которые освещали в то время протесты, не обращался. Подробнее здесь.

# Акции протеста # общество # Юрий Караев # Юрий Воскресенский # Фотофакт

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