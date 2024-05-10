Алексей Дзермант поздравил с Днем Великой Победы: Дух поможет нам и сейчас справиться с сатанизмом

Григорий Азаренок и Алексей Дзермант в эфире «Соловьев LIVE».

Алексей Дзермант, политолог:

Дорогие русские братья, советские братья. Все наши народы, которые входили в состав великого советского народа-победителя, нацизм победили.

Мы носители этого духа Победы. Я уверен, что этот дух поможет нам и сейчас справиться с сатанизмом, нацизмом, расизмом, который вновь возродился и пришел в наш дом. Мы должны его победить, мы должны лелеять в себе этот огонь и дух победителей, чтобы спасти человечество.

Читайте также:

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее

Муковозчик: Советский Союз победил объединённую Европу, потому что не стеснялся репрессий против врагов народа

Олег Гайдукевич: любые попытки внедрить западную идеологию в сфере семьи – это всё предательство Беларуси