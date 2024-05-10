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Алексей Дзермант поздравил с Днем Великой Победы: Дух поможет нам и сейчас справиться с сатанизмом

10 мая 2024 21:38
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Григорий Азаренок и Алексей Дзермант в эфире «Соловьев LIVE».

Алексей Дзермант, политолог:
Дорогие русские братья, советские братья. Все наши народы, которые входили в состав великого советского народа-победителя, нацизм победили. 

Мы носители этого духа Победы. Я уверен, что этот дух поможет нам и сейчас справиться с сатанизмом, нацизмом, расизмом, который вновь возродился и пришел в наш дом. Мы должны его победить, мы должны лелеять в себе этот огонь и дух победителей, чтобы спасти человечество.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант

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