Алексей Дзермант поздравил с Днем Великой Победы: Дух поможет нам и сейчас справиться с сатанизмом

Григорий Азаренок и Алексей Дзермант в эфире «Соловьев LIVE».
Алексей Дзермант, политолог:
Дорогие русские братья, советские братья. Все наши народы, которые входили в состав великого советского народа-победителя, нацизм победили.
Мы носители этого духа Победы. Я уверен, что этот дух поможет нам и сейчас справиться с сатанизмом, нацизмом, расизмом, который вновь возродился и пришел в наш дом. Мы должны его победить, мы должны лелеять в себе этот огонь и дух победителей, чтобы спасти человечество.
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