Алексей Дзермант о коллективном Западе: их остановит только одно – наша собственная сила и кулак

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» политолог Алексей Дзермант. Григорий Азаренок, СТВ:

Мы говорим о Западе, но вы только вернулись, я бы сказал, с Большого Востока. Расскажите, что за поездка была, какие цели?

Алексей Дзермант, политолог:

Поездка составная. Во-первых, посетил Тюмень и Тобольск. Там вместе с коллегами и товарищами из России, с «евразийцем» Павлом Зарифуллиным, с известным писателем Захаром Прилепиным и другими мы организовываем международное общественное движение «Новая Евразия». Мы считаем, что нужно поднимать общественность, чтобы содействовать процессам интеграции евразийской в нашем пространстве. Это прежде всего гуманитарная, образовательная, просветительская инициатива. Там много писателей, философов, людей культуры. И мы все понимаем, что без этого, без какой-то души, без смыслов никакая политика невозможна, поэтому мы учреждаем такое движение. И, конечно, знаковое событие произошло в центре евразийского материка, в Тюмени. Затем ездили в Тобольск, это столица Сибири древняя, поразительно красивый город, очень душевные люди. Просто этот мир нужно открывать для себя, белорусам там рады. Много впечатлений, много новой информации. Самое главное, что впечатление одно основное – Россия в разных регионах очень хорошо относится к Беларуси и к белорусам.

Григорий Азаренок:

Наш Президент провозгласил недавно: Беларусь – форпост новой Евразии. Как евразийские философы, общественники отнеслись к такой идеологеме? Алексей Дзермант:

С большим воодушевлением. Они сказали, что с российской стороны подготовят письмо в поддержку нашего Президента в связи с этими событиями, которые последнее время развернулись вокруг нашей страны, и готовы поддерживать этот курс, который, по сути, Президент объявил, и которым, я думаю, наша страна будет сейчас двигаться. Григорий Азаренок:

И если мы говорим о Евразии, она всегда состоит в противоборстве с коллективным Западом, с Атлантикой, с цивилизацией моря, с этими пиратами. Я уже затрудняюсь даже сказать, что это. Это политическое противоборство? Это уже не то определение. Судя по накату, по их озверелости, по тому, что они все это делают 22-24 июня, когда Гитлер и Наполеон нападали. Мне кажется, это уже экзистенциальное противостояние, они просто поставили себе целью нас уничтожить.

Алексей Дзермант:

Дело в том, что они не могут смириться с тем, что рядом с ними, с Европой существует государство, которое идет собственным путем и не принимает их диктат, который они навязывают и навязали многим, в Европе в том числе, бывшим республикам советским. И вот они смотрят – вроде и страна небольшая, вроде и белорусов не так много, но ничего с нами сделать не могут, потому что сильный лидер, сплоченная элита, общество, поддерживающее такой курс. Григорий Азарёнок: «Запад полностью уничтожил в себе всё человеческое. Антилюди идут на нас» Григорий Азаренок:

Это мне напоминает битву при Фермопилах. Огромная Персия не может ничего сделать, 300 спартанцев сидят в ущелье, и они не могут ничего сделать. Алексей Дзермант:

Именно так. Хотя, конечно, мы не одни в этом мире. Потому что если бы не было поддержки с Востока, из России, из Китая, то мы могли бы разделить судьбу Югославии. Но будем откровенны… Бомбили, убивали, преследовали. Собственно говоря, вот эта безнаказанность, что они всегда это делали и ничего им за это не было в Югославии, в Ливии, в Ираке, в Сирии пытались это сделать, но уже не получилось, потому что Россия окрепла. И вот мы уже сколько лет, с самого начала, как только мы выбрали этот курс, с 1994 года они пытаются нас атаковать, но эта, последняя атака, была самой мощной. Они увидели, что мы бросаем вызов всем их мифам, так называемым ценностям, политической системе, насквозь прогнившей. Они пытаются за счет экспансии ее как-то спасти. Ну, как обычно, капиталистам, чтобы не потерять капитал, нужно либо накручивать военную угрозу, либо грабить какую-то страну. Григорий Азаренок:

Как вампиры, нужна свежая кровь.