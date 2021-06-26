В какой день багровый закат сулит сильный ветер и ненастье? Вот несколько интересных примет

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
28 июня дождь предвещал не самый хороший урожай. Также в народе считалось, что после этого дня нельзя больше сеять.
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
28 июня дождь предвещал не самый хороший урожай. Также в народе считалось, что после этого дня нельзя больше сеять.
29 июня – Тихон Тихий. Считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы, и лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». К слову, это наблюдение подтвердила и современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите.
Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик
30 июня яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга – хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.
1 июля предки отмечали праздник – Ярилин день. Ярило считался не только богом Солнца, но и покровителем плодородия, верной любви и семейного счастья. Если на Ярилу туман стелется по долинам утром – будет ясно, а если случался вечером розовый закат, то на следующий день жди жару.
2 июля – Зосима и Савва Пчельники. Если пчелы активные и жалятся, ждите жары, неактивные – заметно похолодает. Суетятся – к дождю.