Новости Беларуси. Неслучайно санкции нам объявили последовательно 22 и 24 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это дни больших интервенций – гитлеровской и наполеоновской. Нежелание подчинятся глобальному диктату приводит отдельных политиков в бешенство и вновь зовет на Восток. Авторский взгляд Григория Азаренка в программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Подлость, не знающая границ. Хамство, жадность, лукавство и злоба. Запад полностью уничтожил в себе все человеческое. Антилюди идут на нас. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок:

Еще великий Тютчев писал: «Давно на почве европейской, где ложь так пышно разрослась, давно наукой фарисейской двойная правда создалась: для них – закон и равноправность, для нас – насилье и обман». Цивилизация рабов и варваров, они ненавидят нас – свободных людей. И это экзистенциальное противостояние. Они не успокоятся, пока с холодной улыбкой не перережут нам горло.

Григорий Азаренок:

Они улыбались Горбачеву. Похлопывали его по плечу. Они льстили ему, называли великим. И он отдал им все – ГДР, Восточную Европу, ради этих лживых речей он предал все. И затем они его кинули. Они улыбались Каддафи. Торговали с ним, они льстили ему, они сулили ему огромные перспективы. Но перспективой этой оказалось растерзание. И радостный полубезумный смех при виде казни. Григорий Азаренок:

Запад – это сумасшедший маньяк с ядерным оружием. Цивилизация пиратов. Они обвиняют нас в контрабанде. Лицемеры. Когда вы пришли в Афганистан, вы завалили весь мир наркотиками. Производство их выросло в сотни раз. И все знают, что курируют наркотрафик МИ-6 и ЦРУ. На горе людей, на смертях, на поломанных судьбах они наваривают свои гешефты.

Григорий Азаренок:

И снова откроем великого Тютчева. «Они кричат, они грозятся: «Вот к стенке мы славян прижмем!» Ну, как бы им не оборваться в задорном натиске своем!» Григорий Азаренок:

Они объявили о санкциях 22 июня. Они вновь жаждут прийти на Osten. Они вновь хотят почувствовать себя хозяевами. В очках Хайко Мааса вновь видится огонь Хатыни. Они снова хотят услышать стоны сжигаемых людей.

Григорий Азаренок:

А секторальные санкции они объявили 24 июня. В этот день в 1812 году армия «двунадесяти языков» под командованием Наполеона Бонапарта перешла Неман – покорять славян. Они говорили, что идут освобождать землю от произвола и тирании. Но на деле более гнусных варваров мир не видел. Григорий Азаренок:

Но вспомните вы, боррели, маасы и фон дер ляйены, вспомните лед Березины, вспомните свое унижение и позор, вспомните, как мы били вас, как гнали до Парижа и Берлина. Не рискуйте играть с судьбой.