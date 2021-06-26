«Вышли, Латушко сел». Что происходило на литовско-белорусской границе?

Новости Беларуси. Очередная провокация со стороны «невероятных» в Литве. Днем 26 июня они снова попытались перекрыть дорогу на границе. Правда, неожиданно для себя наткнулись на довольно резкое сопротивление как со стороны дальнобойщиков, так и местной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем водители большегрузов не особенно церемонились в выражениях.

– Вышли, Латушко сел. […] вот такое уже. Вот такая шапка, вот такая […]. Он же худой был, он же на «Славянский базар», он же был министром искусства. Сел и сидит. Хлопцы говорят, там […] были. Слушай, Пал Палыч, ты позорище такое делаешь, ты министром был, был министром …

– Министром культуры.

– Да. Дайте нам пять минут – они поляков просят – мы сфотографируемся и разойдемся, дайте пять минут. Им надо в Брюссель послать.

– Для чего?

– Вот для чего.

– А что вы нам про Латушко?

– Потому что деньги вам потом...

«Пускай успокаиваются, а то стыдно за землячков». Реакция дальнобойщиков на попытку оппозиции перекрыть дорогу на границе