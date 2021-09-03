Алексей Дзермант: на Западе очень любят придумать некую красивую идею, а потом заставить платить за неё всех остальных

Новости Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в своей рубрике объяснит смысл разумной стратегии в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог, философ:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Сегодня я хотел бы обратиться к теме энергетики будущего. Мы все понимаем, что энергия, добываемая из нефти и газа или атомная энергетика – это приводные ремни современного мира, эти факторы коренным образом влияют на экономику и геополитику. В последнее время все чаще мы слышим о «зеленой энергетике», использование которой должно снизить выбросы в атмосферу нашей планеты веществ, вызывающий парниковый эффект и глобальное потепление. Особенно эта тема популярна на Западе, в Европейском союзе, где уже разрабатываются планы перехода на «зеленую энергетику» и предполагают серьезное сокращение использования углеводородов. Казалось бы, забота об экологии, внедрение новых прогрессивных технологий – это хорошо. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Например, уже совершенно очевидно, что новая энергетика будет использоваться как инструмент экономического и политического давления и доминирования через принуждение использовать именно эти технологии.

Алексей Дзермант:

Например, введут запреты на продажу или даже на въезд автомобилей, которые не соответствуют новым стандартам, на территорию Европейского союза, обяжут покупать новый транспорт, производить который будут только на Западе. Или же под угрозой санкций и штрафов будут принуждать платить за добычу и производство энергоносителей по старым технологиям. И, естественно, платить будут Западу в основном те, кого он считает своими конкурентами: Россия, Китай, Иран. На Западе очень любят придумать некую красивую идею, а потом заставить платить за нее всех остальных, а заодно сделать так, чтобы внедрение новых идей и технологий усиливало их и ослабляло нас или подсаживало на иглу финансовой и экономической зависимости. Борьба за источники и виды энергии будет как никогда острой, и это во многом определит наше будущее. Вряд ли в ближайшее время что-либо сможет полностью заменить нефть и газ, но способы их использования будут меняться. Например, все чаще говорят о том, что следующая эпоха – это эпоха водородной энергетики. В июле 2020 года еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила: «Цель ЕС – к 2050 году стать климатически нейтральным. К этому времени мы выведем из употребления все ископаемые энергоносители. Альтернативой углю, нефти и нефтепродуктам, природному газу должны стать возобновляемые источники энергии и водород».

Алексей Дзермант:

Так называемый «зеленый водород» получается на базе энергии солнечных батарей, «голубой водород» производится из воды на базе использования других, невозобновляемых источников энергии, как правило, из природного газа. «Красный» или «розовый» водород производится с помощью атомной энергии. Главный вопрос, как всегда, в цене, то есть в себестоимости производимой энергии. Пока дешевле всего его производить из газа или при помощи атомной энергетики, а это значит, что и Беларусь и Россия не окажутся на обочине технологического развития. Особенно это касается нашей страны, руководство которой приняло стратегически верное решение строить атомную станцию.

Алексей Дзермант:

Верным это решение было потому, что фактически при любых вариантах развития технологий в энергетике мы будем обладать мощным заделом, к тому же атомная энергетика остается одной из самых чистых с точки зрения климатических изменений. То есть у нас есть очень серьезные шансы на развитие в будущем мире. Чего не скажешь, например, об Украине, где атомные станции устаревают без шансов на модернизацию и где из-за конфликта с Россией есть проблемы с транспортировкой нефти и газа через территорию страны. На днях президент Зеленский подписал указ, в котором поручил проработать правительству Украины вопрос создания нового водородного продуктопровода в ЕС. Идея, возможно, хорошая, но непонятно откуда, каким образом Украина будет добывать этот самый водород для поставок в Европу и кто даст на это денег. В современной Украине часто так бывает – объявляют на публику о грандиозных планах, а по факту получается пшик. А чего еще ожидать от страны, которой управляют элиты, приведшие ее к краху?