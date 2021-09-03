Юлия Артюх: мы страну не отдали и своих детей на растерзание не отдадим. Такая вот у нас диктатура – заботливая

Новости Беларуси. Женский взгляд на попытку срыва 1 сентября и как нами пытаются манипулировать через наших детей. В программе Новости «24 часа» на СТВ Юлия Артюх и рубрика «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

За пределами нашей страны происходят ужасные события – перевороты, войны, протесты. Люди бегут от происходящего, а демократичные европейцы поступают, как настоящие защитники прав: избивают беженцев до полусмерти и строят заборы, чтобы те не могли пересечь границу. Нас тоже пытались окунуть в эту светлую реальность. Не вышло. Однако попытки навредить из-под плинтуса не прекращаются. И, конечно, сорвать какое-либо мероприятие, праздник в нашей стране является одной из задач, гранты-то отрабатывать надо. Причем все средства хороши, даже ценой человеческих жизней. Мы помним, как пытались сорвать праздник Великой Победы 9 мая. Их планы, чтобы техника въехала в толпу, где могли бы быть и дети, – не реализовались. И снова заход через детей – срыв 1 сентября, Дня знаний и начала учебного года, который прошел в нашей стране.

Юлия Артюх:

Такая попытка была и в прошлом году, но здравый смысл у белорусов вышел на первый план. Поломать детскую психику, перевернуть сознание, отношение к учителям и к учебе, чтобы вырастить управляемое эмоциями стадо, а потом пустить во все тяжкие как пушечное мясо – таков был замысел заграничных кураторов. Дети – это наше будущее. Значит, это попытки уничтожить наше будущее. Я присутствовала в одной из школ Минска на первом звонке. Отмечу, что в школах, которые являются государственными учреждениями, детей меньше не стало. Родители и дети спешили с цветами в праздничном настроении, вели своих детей к новому этапу их жизни. Вели в школу к учителям, а значит, доверяют, как бы ни пытались змагарские Telegram-каналы опорочить их честь.