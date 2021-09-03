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Минск украшают ко Дню города. Чем удивит минчан «Зеленстрой»?

03 сентября 2021 15:24
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Новости Беларуси. Столица готовится отмечать День города. В 2021 году Минску исполняется 954, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжество состоится 11 сентября. Город уже украшают к празднику.

Минск украшают ко Дню города. Чем удивит минчан «Зеленстрой»?-1

Яркие и тематические баннеры появились на площади у Дворца спорта. Здесь пройдут основные массовые гуляния. Город украсят не только дизайнерскими новинками. Особое внимание благоустройству и озеленению центральных и наиболее оживленных улиц. Яркую окраску традиционно придадут проспектам Независимости и Победителей, а также площади возле педуниверситета. Планируют высадить цветы, устойчивые к осенним холодам. Более 20 тысяч виол скоро будут радовать минчан.

Минск украшают ко Дню города. Чем удивит минчан «Зеленстрой»?-4

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Минскзеленстроя:
Выполнены ремонтные работы по цветнику, также по вертикальным конструкциям. Сейчас выполняются работы по очистке от отцветших соцветий. Запланирована высадка виолы. Это в основном центральные места площади Независимости и объекты, где будут проводиться праздничные мероприятия.

Минск украшают ко Дню города. Чем удивит минчан «Зеленстрой»?-7

Более подробно о том, где пройдут массовые гуляния, чего ждать минчанам и какие сюрпризы готовят к празднику, смотрите в программе «Большой город» в это воскресенье, 5 сентября, в 10:30.

# День города в Минске # общество # Анжелика Пузанкова # Фотофакт

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