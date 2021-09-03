Минск украшают ко Дню города. Чем удивит минчан «Зеленстрой»?

Новости Беларуси. Столица готовится отмечать День города. В 2021 году Минску исполняется 954, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжество состоится 11 сентября. Город уже украшают к празднику.

Яркие и тематические баннеры появились на площади у Дворца спорта. Здесь пройдут основные массовые гуляния. Город украсят не только дизайнерскими новинками. Особое внимание благоустройству и озеленению центральных и наиболее оживленных улиц. Яркую окраску традиционно придадут проспектам Независимости и Победителей, а также площади возле педуниверситета. Планируют высадить цветы, устойчивые к осенним холодам. Более 20 тысяч виол скоро будут радовать минчан.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Минскзеленстроя:

Выполнены ремонтные работы по цветнику, также по вертикальным конструкциям. Сейчас выполняются работы по очистке от отцветших соцветий. Запланирована высадка виолы. Это в основном центральные места площади Независимости и объекты, где будут проводиться праздничные мероприятия.