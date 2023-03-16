Алексей Дзермант и Ксения Лебедева провели «Зачётный разговор» с учащимися гомельского колледжа

Новости Беларуси. «Наша стабильность многим кажется навязанной и скучной, а на самом деле ее нужно ценить. В ней мы можем развиваться». Такая мысль прозвучала во время «Зачетного разговора» в Гомельском педагогическом колледже имени Выготского.

В диалоге с молодежью приняли участие политолог Алексей Дзермант и специальный корреспондент АТН Ксения Лебедева. Вместе с учащимися они обсудили международную политику и поделились личным опытом поездок на Донбасс. В беседе не раз всплывал вопрос переоценки ценностей современного человека, где на первый план выходит мир вместо материальных благ.

Алексей Дзермант, политолог:

Мы видим, как неспокойно стало. Тем более регион, где мы сейчас находимся, – приграничный регион. Все это по-живому проходит, можно сказать. Вопросы разные: и с личной судьбой, и с судьбой страны, и с судьбой мира. Поэтому мы и здесь. Будем пытаться ответить на разные вопросы.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент Агентства теленовостей:

2020 год показал, что люди, которые мало сведуют во всем этом, мало разбираются, они идут не тем путем, ломают свои собственные жизни. Поэтому, безусловно, людям нужно прививать интересоваться теми политическими процессами, молодым людям в первую очередь, которые происходят в нашей стране.

Участники проекта также смогли задать спикерам свои вопросы. Большинство из них касалось будущего и перспектив молодых специалистов.

Дарья Кушнерова, учащаяся Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. Выготского:

У меня амбиций гораздо больше, чем сидеть в школе и преподавать уроки. И я бы хотела узнать, какие пути можно найти для того, чтобы выйти за рамки школы и нести эту культуру, искусство больше в свет и приобщать к этому как можно больше молодых людей.