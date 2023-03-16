Отряду специального назначения «Рысь» вручили боевое знамя
Новости Беларуси. Мы чтим прошлое, дорожим настоящим и готовы сражаться за будущее. Под таким девизом сегодня, 16 марта, состоялась церемония вручения боевого знамени отдельному отряду специального назначения «Рысь» – самому молодому подразделению внутренних войск. Ритуал прошел в Музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пусть это и новое подразделение специального назначения МВД, но оно уже успело громко заявить о себе. Военнослужащие приняли непосредственное участие в задержании причастных к попытке теракта на аэродроме Мачулищии.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Этот отряд был создан чуть более двух месяцев назад, но уже сегодня отряд несет боевую службу в приграничье с Украиной, выполняет другие боевые задачи по обеспечению силовой поддержки подразделений криминальной милиции. Когда был совершен террористический акт в городском поселке Мачулищи, именно этот отряд обеспечивал перекрытие границы совместно с другими силовыми структурами, а также подразделениями МВД, чтобы преступник, который совершил данное преступление, не мог уйти за пределы Республики Беларусь. Именно благодаря сотрудникам этого отряда совместно с другими коллегами были выполнены все задачи, преступник был задержан.
Дмитрий Лутов, командир отдельного отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск МВД Беларуси:
Воинское знамя является символом доблести, чести и славы. Нам есть на кого равняться, есть что защищать. Мы молоды, целеустремлены, сплочены. Мы чтим прошлое, дорожим настоящим и готовы сражаться за будущее.
Ритуал состоялся накануне 105-летия со дня образования внутренних войск МВД. Юбилейная дата будет отмечаться в ближайшую субботу.
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