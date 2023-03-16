Отряду специального назначения «Рысь» вручили боевое знамя

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Этот отряд был создан чуть более двух месяцев назад, но уже сегодня отряд несет боевую службу в приграничье с Украиной, выполняет другие боевые задачи по обеспечению силовой поддержки подразделений криминальной милиции. Когда был совершен террористический акт в городском поселке Мачулищи, именно этот отряд обеспечивал перекрытие границы совместно с другими силовыми структурами, а также подразделениями МВД, чтобы преступник, который совершил данное преступление, не мог уйти за пределы Республики Беларусь. Именно благодаря сотрудникам этого отряда совместно с другими коллегами были выполнены все задачи, преступник был задержан.