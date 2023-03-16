«Мы ведь обещали помочь им». Лукашенко принял Шеймана с докладом по работе в Африке

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне хотелось бы знать. После визита в Зимбабве, в Эмираты, после переговоров с россиянами, с китайцами мы договаривались о некоторых совместных проектах в Африке. И в том числе в Зимбабве. Как продвигаются эти вопросы? Мы ведь обещали помочь им в здравоохранении – систему отладить. Материнскую смертность, детскую смертность. Здесь мы им должны очень серьезно помочь с детским питанием. Многие после этого визита заинтересованы в нашей работе. Словом, этот комплекс, в том числе недостатки какие есть? Я смотрю в средствах массовой информации кто-то вбрасывает или действительно так: у нас есть проблемы с поставками нашей техники на африканский рынок. Чтобы у нас там порядок был, железный порядок. Чтобы африканцы понимали, что мы люди добросовестные и ответственные. Чтобы мы там излишне ничего не требовали.