«Мы ведь обещали помочь им». Лукашенко принял Шеймана с докладом по работе в Африке
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости обсудили сегодня, 16 марта, не только вопросы внутренней повестки. Внимание уделили внешнеполитическим связям страны. Президент принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он курирует развитие сотрудничества со странами Африки. Потенциал для партнерства обширный и несет значительную выгоду для реального сектора экономики.
Напомним, в январе Александр Лукашенко с государственным визитом посетил Зимбабве. По итогам переговоров был подписан пакет документов, в их числе контракты на поставку белорусской сельхозтехники и оборудования для строительства и модернизации зернохранилищ. Наполнять договоренности необходимо реальными проектами. Сегодня главный вопрос Александра Лукашенко: есть ли препятствия для сотрудничества?
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Мне хотелось бы знать. После визита в Зимбабве, в Эмираты, после переговоров с россиянами, с китайцами мы договаривались о некоторых совместных проектах в Африке. И в том числе в Зимбабве. Как продвигаются эти вопросы? Мы ведь обещали помочь им в здравоохранении – систему отладить. Материнскую смертность, детскую смертность. Здесь мы им должны очень серьезно помочь с детским питанием. Многие после этого визита заинтересованы в нашей работе. Словом, этот комплекс, в том числе недостатки какие есть? Я смотрю в средствах массовой информации кто-то вбрасывает или действительно так: у нас есть проблемы с поставками нашей техники на африканский рынок. Чтобы у нас там порядок был, железный порядок. Чтобы африканцы понимали, что мы люди добросовестные и ответственные. Чтобы мы там излишне ничего не требовали.
Для дальнейшего развития партнерских отношений с африканским континентом запланирован визит в нашу страну представителей бизнеса из Зимбабве. Минск посетит и супруга президента этой страны.
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