Города обеспечены на все сто, а вот агрогородок вдали от Минска… Есть ли выбор продуктов в небольших населённых пунктах?
Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Алена Сырова, СТВ:
Как сейчас сенаторы контролируют отсутствие или присутствие товаров и ценовые моменты?
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сенаторы и депутаты Палаты представителей на мониторинге цен находятся уже порядка двух лет в исполнение поручения главы государства, председателя Совета Республики, Натальи Ивановны Кочановой. И если первоначально мы смотрели на конец 2020-го, начало 2021 года ассортимент и цены на продукты питания. То в настоящее время линейка по мониторингу расширилась, и порядка 50 наименований мы мониторим в тех торговых сетях, которые закреплены за каждым сенатором.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, нам вопрос написали: «Добрый вечер, города обеспечены на все 100 %. Сельская местность, агродорок, Агрогородок не вблизи Минска, удаленный. Там открыли частный магазин». На самом деле, эти агрогородки, отчего это зависит? Если там нет сети, например?
Олег Дьяченко:
Был я и в агрогородках, и торговая сеть, которая райповская, есть, и частные предприниматели открывают магазины. Кстати, у частного предпринимателя ассортимент, я посмотрел, в том магазине, где я был – это Быховский район, намного больше. И покупатели очень довольны. Поэтому надо смотреть конкретно.
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