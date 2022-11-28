Города обеспечены на все сто, а вот агрогородок вдали от Минска… Есть ли выбор продуктов в небольших населённых пунктах?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли. Алена Сырова, СТВ:

Как сейчас сенаторы контролируют отсутствие или присутствие товаров и ценовые моменты?