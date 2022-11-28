Прямой эфир

Города обеспечены на все сто, а вот агрогородок вдали от Минска… Есть ли выбор продуктов в небольших населённых пунктах?

28 ноября 2022 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.

Алена Сырова, СТВ:
Как сейчас сенаторы контролируют отсутствие или присутствие товаров и ценовые моменты?

Города обеспечены на все сто, а вот агрогородок вдали от Минска… Есть ли выбор продуктов в небольших населённых пунктах?-1

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сенаторы и депутаты Палаты представителей на мониторинге цен находятся уже порядка двух лет в исполнение поручения главы государства, председателя Совета Республики, Натальи Ивановны Кочановой. И если первоначально мы смотрели на конец 2020-го, начало 2021 года ассортимент и цены на продукты питания. То в настоящее время линейка по мониторингу расширилась, и порядка 50 наименований мы мониторим в тех торговых сетях, которые закреплены за каждым сенатором.

Города обеспечены на все сто, а вот агрогородок вдали от Минска… Есть ли выбор продуктов в небольших населённых пунктах?-4

Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, нам вопрос написали: «Добрый вечер, города обеспечены на все 100 %. Сельская местность, агродорок, Агрогородок не вблизи Минска, удаленный. Там открыли частный магазин». На самом деле, эти агрогородки, отчего это зависит? Если там нет сети, например?

Олег Дьяченко:
Был я и в агрогородках, и торговая сеть, которая райповская, есть, и частные предприниматели открывают магазины. Кстати, у частного предпринимателя ассортимент, я посмотрел, в том магазине, где я был – это Быховский район, намного больше. И покупатели очень довольны. Поэтому надо смотреть конкретно.

Читайте также:

«Нет сегодня пинских огурцов, нет херсонских томатов». Был ли хоть раз дефицит на Комаровке?

«Перцы будут не желтые, а красно-зеленые». Как торговые сети ищут альтернативы поставкам?

«Я бы хотела всех призвать к спокойствию». Существует ли дефицит непродовольственных товаров в Беларуси?

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Олег Дьяченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нет сегодня пинских огурцов, нет херсонских томатов». Был ли хоть раз дефицит на Комаровке?
28 ноября 2022 17:11

«Нет сегодня пинских огурцов, нет херсонских томатов». Был ли хоть раз дефицит на Комаровке?

О чём договорился Лукашенко с губернатором Приморского края? Итоги встречи
28 ноября 2022 17:07

О чём договорился Лукашенко с губернатором Приморского края? Итоги встречи

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?
28 ноября 2022 17:03

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?