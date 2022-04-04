Олег Жидков: заменить украинское направление китайским по некоторым позициям невозможно

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи. Кирилл Казаков, СТВ:

Еще три года назад для журналистов была сенсационная новость: мы поставляем замороженный хлеб в Китай. Мы поставляем молоко в Китай, а его там разбирают. Было не очень понятно: далеко, продукция может испортиться или еще что-то. Сейчас мы понимаем, что пищевая отрасль довольно хорошо продвигается не только на китайском рынке. Мороженое в Индонезии от Беларуси это уже нормально.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

В преломлении работы на китайском направлении (Китай – это восточное направление, а Восток – дело тонкое) невозможно за пять минут решить вопрос организации поставки, особенно, если это касается продовольственных товаров и продуктов питания. Все-таки традиционность на рынках Востока присутствует. В культуре потребления, во вкусовых предпочтениях, в структуре этих продуктов, которые так или иначе веками на этих рынках присутствовали. Примеры, которые вы привели, касающиеся 3-4-летней истории – это были первые шаги, без которых мы бы сегодня не получили тот результат на том уровне, на котором находимся сейчас. Алена Сырова, СТВ:

А какой уровень? Олег Жидков:

Из своего опыта скажу, что активность посещения наших предприятий со стороны китайских партнеров приходилась на период 2018-2019 годов. Для них было важно понять, сможем ли мы удовлетворить их возрастающим запросам и потребностям по качеству выпускаемой продукции и насколько мы являемся надежными партнерами в части выстраивания с нами долгосрочных отношений. Весь мир работает по принципу экспорта, в том числе на Востоке. Не на разовых поставках. Кирилл Казаков:

Мы однозначно понимаем, что потеряли Украину. Для некоторых предприятий завязка на Украину была – до 70 % экспорта. Олег Жидков:

Верно.