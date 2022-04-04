Олег Жидков: заменить украинское направление китайским по некоторым позициям невозможно
Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.
Кирилл Казаков, СТВ:
Еще три года назад для журналистов была сенсационная новость: мы поставляем замороженный хлеб в Китай. Мы поставляем молоко в Китай, а его там разбирают. Было не очень понятно: далеко, продукция может испортиться или еще что-то. Сейчас мы понимаем, что пищевая отрасль довольно хорошо продвигается не только на китайском рынке. Мороженое в Индонезии от Беларуси это уже нормально.
Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
В преломлении работы на китайском направлении (Китай – это восточное направление, а Восток – дело тонкое) невозможно за пять минут решить вопрос организации поставки, особенно, если это касается продовольственных товаров и продуктов питания. Все-таки традиционность на рынках Востока присутствует. В культуре потребления, во вкусовых предпочтениях, в структуре этих продуктов, которые так или иначе веками на этих рынках присутствовали. Примеры, которые вы привели, касающиеся 3-4-летней истории – это были первые шаги, без которых мы бы сегодня не получили тот результат на том уровне, на котором находимся сейчас.
Алена Сырова, СТВ:
А какой уровень?
Олег Жидков:
Из своего опыта скажу, что активность посещения наших предприятий со стороны китайских партнеров приходилась на период 2018-2019 годов. Для них было важно понять, сможем ли мы удовлетворить их возрастающим запросам и потребностям по качеству выпускаемой продукции и насколько мы являемся надежными партнерами в части выстраивания с нами долгосрочных отношений. Весь мир работает по принципу экспорта, в том числе на Востоке. Не на разовых поставках.
Кирилл Казаков:
Мы однозначно понимаем, что потеряли Украину. Для некоторых предприятий завязка на Украину была – до 70 % экспорта.
Олег Жидков:
Верно.
Кирилл Казаков:
В общем для концерна это около 7 %, но может ли китайский или восточный рынок заменить нам Украину? И если может, то за какое время?
Олег Жидков:
Это все абсолютно относительно. В каждом сегменте выпускаемой продукции индивидуально. Приведу пример. У нас сегодня огромные мощности по производству соли. Но для экспорта, особенно на такую длинную дистанцию, как Китай, с учетом минимальной стоимости самого продукта и максимальной стоимости логистики конкурентоспособность снижается не то что до уровня нуля, а уходит в отрицательное значение. Поэтому мы сегодня прекрасно понимаем, что заменить украинское направление китайским направлением по этой позиции не представляется возможным. Вместе с тем есть другие рынки, которые сегодня освобождаются и открываются, готовые принять этот продукт. В том числе Евросоюз.
Кирилл Казаков:
Несмотря ни на что?
Олег Жидков:
Несмотря ни на что. Статистика марта по предприятиям концерна говорит о том, что сегодня объемы поставки на рынки Евросоюза за март возросли предприятиями концерна. Парадоксальные вещи мы получаем. Это касается не только соли, но и других видов продовольственных товаров.
Алексей Беляев: «Мы не будем стрелять себе в ногу и в голову ради каких-то там чуждых предложений» (здесь подробности).