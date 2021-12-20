«Наш город готов к празднованию». Как преобразилась Вилейка перед Новым годом?

Новости Беларуси. Праздничное убранство примерила Вилейка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздничное убранство примерила Вилейка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На центральной площади уже установили главную елку. На ветках – разноцветные шары, объемные снежинки и красочные гирлянды. Появилась и фотозона. Жители города с удовольствием делают памятные фотографии возле рождественской упряжки с оленями. Особенно колоритно здесь вечером, когда зажигаются сотни праздничных огоньков.
Татьяна Волынец, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома:
Наш город готов к празднованию Нового года. Он украшен иллюминацией. Для юных вилейчан прошли праздничные костюмированные мероприятия, в ходе которых дети получили положительные эмоции и новогоднее настроение.
Именно здесь пройдут праздничные гулянья в новогоднюю ночь. Запланирована развлекательная программа.