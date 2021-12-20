«Наш город готов к празднованию». Как преобразилась Вилейка перед Новым годом?

На центральной площади уже установили главную елку. На ветках – разноцветные шары, объемные снежинки и красочные гирлянды. Появилась и фотозона. Жители города с удовольствием делают памятные фотографии возле рождественской упряжки с оленями. Особенно колоритно здесь вечером, когда зажигаются сотни праздничных огоньков.