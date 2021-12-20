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«Наш город готов к празднованию». Как преобразилась Вилейка перед Новым годом?

20 декабря 2021 14:54
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Новости Беларуси. Праздничное убранство примерила Вилейка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Наш город готов к празднованию». Как преобразилась Вилейка перед Новым годом?-1

На центральной площади уже установили главную елку. На ветках – разноцветные шары, объемные снежинки и красочные гирлянды. Появилась и фотозона. Жители города с удовольствием делают памятные фотографии возле рождественской упряжки с оленями. Особенно колоритно здесь вечером, когда зажигаются сотни праздничных огоньков.

«Наш город готов к празднованию». Как преобразилась Вилейка перед Новым годом?-4

Татьяна Волынец, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома:
Наш город готов к празднованию Нового года. Он украшен иллюминацией. Для юных вилейчан прошли праздничные костюмированные мероприятия, в ходе которых дети получили положительные эмоции и новогоднее настроение.

«Наш город готов к празднованию». Как преобразилась Вилейка перед Новым годом?-7

Именно здесь пройдут праздничные гулянья в новогоднюю ночь. Запланирована развлекательная программа.

# Новый год # общество # Татьяна Волынец # Фотофакт

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