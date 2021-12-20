Ученики узденской школы работают волшебниками. Какие подарки они подготовили для детей и ветеранов к Новому году?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается марафон добрых дел. Ученики Узденской средней школы №1 имени Пушкина готовят рождественскую программу для воспитанников из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этой дружбе более 20 лет, и каждый праздник проводят вместе весело и ярко. Подробнее – в сюжете Юлии Минич.

Новый год – время чудес, и традиционно желания тех, кто так нуждается в теплоте и заботе, исполняют ребята из Узденской средней школы №1. В преддверии праздников школьники работают добрыми волшебниками: навещают ветеранов, детей-инвалидов, неполные и многодетные семьи.