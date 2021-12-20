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Ученики узденской школы работают волшебниками. Какие подарки они подготовили для детей и ветеранов к Новому году?

20 декабря 2021 14:41
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается марафон добрых дел. Ученики Узденской средней школы №1 имени Пушкина готовят рождественскую программу для воспитанников из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этой дружбе более 20 лет, и каждый праздник проводят вместе весело и ярко.

Подробнее – в сюжете Юлии Минич.

Ученики узденской школы работают волшебниками. Какие подарки они подготовили для детей и ветеранов к Новому году?-1

Новый год – время чудес, и традиционно желания тех, кто так нуждается в теплоте и заботе, исполняют ребята из Узденской средней школы №1. В преддверии праздников школьники работают добрыми волшебниками: навещают ветеранов, детей-инвалидов, неполные и многодетные семьи.

Ученики узденской школы работают волшебниками. Какие подарки они подготовили для детей и ветеранов к Новому году?-4

Виолетта Пармон, ученица средней школы № 1 имени А. С. Пушкина:
Каждый год ходим к детям-инвалидам, из неблагополучных, многодетных семей и поздравляем их с Новым годом. Делаем их день немного более счастливым. Сейчас мы вырезаем новогодние рукавички для ребят. Это будет поздравлением.

Подробности в видеоматериале.

# Новый год # общество # Юлия Минич # Виолетта Пармон # Анастасия Куликовская # Александр Берлинский # Татьяна Дубицкая # Ольга Петюкевич # Фотофакт

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