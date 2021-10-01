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Алексей Бегун: отправка одного нелегала обходится бюджету Беларуси около тысячи долларов

01 октября 2021 21:34
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Новости Беларуси. Беларусь столкнулась с беспрецедентной по своим масштабам кампанией по дезинформации со стороны ЕС. Принятая на ассамблее Совета Европы резолюция стала очередной попыткой переложить ответственность за организацию миграционного кризиса на нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алексей Бегун: отправка одного нелегала обходится бюджету Беларуси около тысячи долларов-1

Эти и другие вопросы, связанные с ситуацией на границе, обсудили 1 октября депутаты во время выездного заседания Постоянной комиссии по международным делам. Оно прошло в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.  

Алексей Бегун: отправка одного нелегала обходится бюджету Беларуси около тысячи долларов-4

Среди тем – правовой режим положения мигрантов, международные соглашения, ранее подписанные с ЕС. В частности, Европейский союз без объяснений не выполняет соглашение о реадмиссии мигрантов. Депутаты в ближайшее время должны принять решение о возможности приостановки соглашения с белорусской стороны.  

Алексей Бегун: отправка одного нелегала обходится бюджету Беларуси около тысячи долларов-7

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
За 9 месяцев этого года, можно уже сказать, на самом деле, выявили больше тысячи нарушений миграционного законодательства. 35 иностранцев были депортированы с территории Беларуси за счет бюджета Республики Беларусь, а отправка одного нелегала обходится бюджету ориентировочно около тысячи долларов.

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# Беженцы # общество # Алексей Бегун # Фотофакт

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