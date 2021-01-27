Алексей Авдонин: надо поднимать вопрос разработки белорусской вакцины от коронавируса совместно с Китаем

Новости Беларуси. КНР подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно 26 января во время телефонного разговора лидеров двух стран. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин поздравили друг друга с годовщиной со дня установления дипотношений и обсудили едва ли не все позиции, которые сегодня связывают две страны. Как известно, друг познается в беде. И пока другие страны издалека наблюдали за вспышкой вируса в Поднебесной, Беларусь направила туда необходимую гуманитарную помощь. «Настоящий друг». Китай выразил благодарность Беларуси за поддержку в борьбе с коронавирусом

Дружеская поддержка летом 2020 года была оказана и нам.

Теперь лидеры обменялись информацией о том, как бороться с инфекцией. КНР готова поставить в Беларусь вакцину в нужном объеме.