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Алексей Авдонин: надо поднимать вопрос разработки белорусской вакцины от коронавируса совместно с Китаем

27 января 2021 18:10
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Новости Беларуси. КНР подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно 26 января во время телефонного разговора лидеров двух стран. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин поздравили друг друга с годовщиной со дня установления дипотношений и обсудили едва ли не все позиции, которые сегодня связывают две страны. 

Как известно, друг познается в беде. И пока другие страны издалека наблюдали за вспышкой вируса в Поднебесной, Беларусь направила туда необходимую гуманитарную помощь.

«Настоящий друг». Китай выразил благодарность Беларуси за поддержку в борьбе с коронавирусом

Алексей Авдонин: надо поднимать вопрос разработки белорусской вакцины от коронавируса совместно с Китаем-1

Дружеская поддержка летом 2020 года была оказана и нам.

Алексей Авдонин: надо поднимать вопрос разработки белорусской вакцины от коронавируса совместно с Китаем-4

Теперь лидеры обменялись информацией о том, как бороться с инфекцией. КНР готова поставить в Беларусь вакцину в нужном объеме.

Алексей Авдонин: надо поднимать вопрос разработки белорусской вакцины от коронавируса совместно с Китаем-7

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Сейчас для Беларуси в условиях, когда идет фактически конкуренция, соревнования за различные виды вакцин, кто их производит, важно обеспечить возможность поставки этих вакцин из разных стран: из России, из Китая для того, чтобы не зависеть от одного поставщика. Понятно, что для нас важна возможность приобретения с определенной финансовой поддержкой.

Однозначно сейчас надо поднимать тему не только по закупке вакцины, но и возможности разработки своей белорусской вакцины совместно с китайскими партнерами, так как тема коронавируса, тема вирусных заболеваний будет оставаться актуальной. Для стабильного экономического роста и развития двусторонних отношений как раз важно обеспечить, чтобы белорусы, китайцы могли передвигаться, летать друг к другу, тем самым не быть зависимыми от каких-то ограничений или карантинов.

# Коронавирус # общество # Алексей Авдонин # Юлия Бешанова # Фотофакт

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