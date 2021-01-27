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Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?

27 января 2021 17:44
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Новости Беларуси. Снежный «Ларс» продолжает хозяйничать в Беларуси. Мощный циклон принес с собой сильный ветер и обильные снегопады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже вторые сутки все силы экстренных служб брошены на ликвидацию последствий удара стихии.

Тяжелее всего в эти дни приходится энергетикам. И днем, и ночью десятки бригад делают все возможное, чтобы максимально быстро вернуть в населенные пункты свет и тепло.

На усиленный вариант несения службы перешли Госавтоинспекция и дорожные службы. Наибольший удар пришелся на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую области, хотя в столичном регионе ситуация тоже непростая.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
По масштабам последствий, а не по количеству снега в Брестской области «Ларс» уже сравнивают с «Хавьером». Больше 200 населенных пунктов оказались без света, а значит без тепла и воды. Работа аварийных бригад не прекращается даже ночью.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-4

Деревня Заказанка Брестского района. Когда-то была вымирающей, а сегодня десятки новых домов и молодых семей. Без света люди провели здесь почти двое суток.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-7

Легли спать, холодно было. На работу неудобно было собираться. В телефонах зарядка заканчивалась. Я уже смеялась, что на работу не знаем, как будем вставать.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-10

По новой системе отопление, не по старой. Все от насосов зависит. Двое суток не было.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-13

Морозильники уже начали таять. Два морозильника.

На помощь брестским энергетикам прибыло подкрепление из других регионов – Минска, Гомеля, Гродно. На ликвидации последствий – более 500 специалистов. До сих пор без света остаются 66 населенных пунктов.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-16

Оксана Панова, ведущий специалист по связям со СМИ «Брестэнерго»:
Восстановительные работы ведутся очень интенсивно. Они не будут прекращены, пока не будет обеспечена подача электроэнергии каждому нашему потребителю.

Более 400 населённых пунктов в Беларуси пострадали из-за снежного циклона «Ларс»

Обледеневшие линии электропередачи обрывались под тяжестью снега, падающих веток и деревьев. Всего пострадали свыше 2 400 городов и сел. В большинстве из них ремонтные работы уже завершены.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-19

Снегопад серьезно осложнил и ситуацию на дорогах в крупных городах. Только в столице за прошедшие сутки произошло около сотни ДТП. Некоторые из них – со смертельным исходом. 

Так, в Минске в аварии погибла девушка. Водитель не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в осветительную мачту на проспекте Дзержинского. Спасти ее не удалось. 

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-22

Поэтому в ГАИ призывают строго соблюдать необходимые меры предосторожности (подробнее здесь).

Дорожная ситуация осложнилась не только в городе, но и на трассах. В Каменецком районе дороги замело за ночь настолько сильно, что движение попросту остановилось. Десятки машин вдоль М1 оказались в снежном плену в кювете.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-25

Накануне страшная авария в Ивановском районе унесла жизни двух молодых людей. Лоб в лоб столкнулись МАЗ и легковушка.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-28

А это уже путепровод возле густонаселенного микрорайона Ольшанка в Гродно. На нем затор. Грузовик занесло, он перекрыл всем движение.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-31

Пассажирам автобуса пришлось ждать, пока ЧП устранят.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-34

В 41-м автобусе ехали. Навстречу шла фура. И тут они не смогли разъехаться. Фуру потянуло.

На уборку снега по всей стране сейчас брошены сотни единиц спецмашин. В усиленном режиме работает и МЧС.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-37

Спасатели освобождают от упавших деревьев и снежных заносов автомобили. В Минске на борьбу со снегом направлены все силы. На центральных улицах и в спальных районах столицы высадился настоящий десант профи.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-40

В подмогу людям – мало- и крупногабаритная техника. Снег вывозят на специальных погрузчиках. А экономят время и силы дворников снегоуборщики.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-43

Их еще называют «золотыми ручками».

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-46

Очень ждали мы снега, потому что прошлая зима была практически без снега. Детям как-то скучновато. Ну и самим. Мы привыкли, у нас в детстве всегда была зима такая настоящая, с морозом. Помню, горки заливали. Привыкли мы уже к снегу, зима без снега – это не зима.

Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?-49

Алеся Савич, заместитель директора КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района Минска»:
В этом году зима, конечно, в отличие от прошлого года порадовала своими климатическими особенностями. Действительно, есть снег, как и положено быть зимой.

Коммунальные службы готовы были, уже в осенний период проводилась закупка песчано-соляной смеси, заготовка инвентаря. Поэтому, в принципе, неожиданности такой не было. Да, труд тяжелый. Дворники работают с 6-7 часов утра, выходят, если выпадают осадки.

Кристина Протосовицкая:
Со стихией справиться можно, если ты не один. Долг аварийных, экстренных и коммунальных служб – помогать. Но помочь может каждый сам. Например, откопать машину соседу или просто не оставлять ее там, где идет коммунальная техника.

«Ларс» пробудет с белорусами до четверга, 28 января.  

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# Погода в Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Алеся Савич # Фотофакт

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