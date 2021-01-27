Сравнивают с «Хавьером». Сколько ещё в Беларуси будет хозяйничать циклон «Ларс» и как справляются с его последствиями?

Новости Беларуси. Снежный «Ларс» продолжает хозяйничать в Беларуси. Мощный циклон принес с собой сильный ветер и обильные снегопады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже вторые сутки все силы экстренных служб брошены на ликвидацию последствий удара стихии. Тяжелее всего в эти дни приходится энергетикам. И днем, и ночью десятки бригад делают все возможное, чтобы максимально быстро вернуть в населенные пункты свет и тепло. На усиленный вариант несения службы перешли Госавтоинспекция и дорожные службы. Наибольший удар пришелся на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую области, хотя в столичном регионе ситуация тоже непростая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

По масштабам последствий, а не по количеству снега в Брестской области «Ларс» уже сравнивают с «Хавьером». Больше 200 населенных пунктов оказались без света, а значит без тепла и воды. Работа аварийных бригад не прекращается даже ночью.

Деревня Заказанка Брестского района. Когда-то была вымирающей, а сегодня десятки новых домов и молодых семей. Без света люди провели здесь почти двое суток.

Легли спать, холодно было. На работу неудобно было собираться. В телефонах зарядка заканчивалась. Я уже смеялась, что на работу не знаем, как будем вставать.

По новой системе отопление, не по старой. Все от насосов зависит. Двое суток не было.

Морозильники уже начали таять. Два морозильника. На помощь брестским энергетикам прибыло подкрепление из других регионов – Минска, Гомеля, Гродно. На ликвидации последствий – более 500 специалистов. До сих пор без света остаются 66 населенных пунктов.

Оксана Панова, ведущий специалист по связям со СМИ «Брестэнерго»:

Восстановительные работы ведутся очень интенсивно. Они не будут прекращены, пока не будет обеспечена подача электроэнергии каждому нашему потребителю. Более 400 населённых пунктов в Беларуси пострадали из-за снежного циклона «Ларс» Обледеневшие линии электропередачи обрывались под тяжестью снега, падающих веток и деревьев. Всего пострадали свыше 2 400 городов и сел. В большинстве из них ремонтные работы уже завершены.

Снегопад серьезно осложнил и ситуацию на дорогах в крупных городах. Только в столице за прошедшие сутки произошло около сотни ДТП. Некоторые из них – со смертельным исходом. Так, в Минске в аварии погибла девушка. Водитель не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в осветительную мачту на проспекте Дзержинского. Спасти ее не удалось.

Поэтому в ГАИ призывают строго соблюдать необходимые меры предосторожности (подробнее здесь). Дорожная ситуация осложнилась не только в городе, но и на трассах. В Каменецком районе дороги замело за ночь настолько сильно, что движение попросту остановилось. Десятки машин вдоль М1 оказались в снежном плену в кювете.

Накануне страшная авария в Ивановском районе унесла жизни двух молодых людей. Лоб в лоб столкнулись МАЗ и легковушка.

А это уже путепровод возле густонаселенного микрорайона Ольшанка в Гродно. На нем затор. Грузовик занесло, он перекрыл всем движение.

Пассажирам автобуса пришлось ждать, пока ЧП устранят.

В 41-м автобусе ехали. Навстречу шла фура. И тут они не смогли разъехаться. Фуру потянуло. На уборку снега по всей стране сейчас брошены сотни единиц спецмашин. В усиленном режиме работает и МЧС.

Спасатели освобождают от упавших деревьев и снежных заносов автомобили. В Минске на борьбу со снегом направлены все силы. На центральных улицах и в спальных районах столицы высадился настоящий десант профи.

В подмогу людям – мало- и крупногабаритная техника. Снег вывозят на специальных погрузчиках. А экономят время и силы дворников снегоуборщики.

Их еще называют «золотыми ручками».

Очень ждали мы снега, потому что прошлая зима была практически без снега. Детям как-то скучновато. Ну и самим. Мы привыкли, у нас в детстве всегда была зима такая настоящая, с морозом. Помню, горки заливали. Привыкли мы уже к снегу, зима без снега – это не зима.