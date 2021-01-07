Тренер по фигурному катанию рассказал, в чём основная ошибка новичков

Ледовый сезон. Рождественские выходные дают прекрасную возможность отправиться всей семьей на каток. Но что делать новичкам и как ступить на лед? Расскажем и покажем, как научиться кататься на коньках и правильно падать.

Александр Казаков, тренер по фигурному катанию, чемпион Республики Беларусь по фигурному катанию:

Можно на массовые катания выйти и в повседневной одежде, но, естественно, она не такая удобная. Если вы пришли целенаправленно покататься, отдохнуть, вы знаете, что будете падать, лучше надеть спортивную, ту, которую не жалко.

При каждом катке есть пункты, где можно взять коньки на прокат, но лучше обзавестись собственными, чтобы обкатать их по своей ноге. Так будет и удобнее, и безопаснее. Выбор среди моделей разнообразен: хоккейные, конькобежные, фигурные. Если вы только стали на «скользкую» дорожку, отдайте предпочтение фитнес-конькам. Они предназначены для комфортных прогулок по льду, в них нельзя играть в хоккей или выполнять сложные элементы фигурного катания.

Александр Казаков:

Прежде всего коньки должны быть по размеру, их не надо покупать на три размера больше, не нужно покупать меньше, чтобы надевать с тонким носком. Главное, чтобы не было перетянуто, чтобы нога не отекла через 10 минут, и не было свободно, чтобы голеностоп не шатался в ботинке. Левая ножка затянута слабенько, такого не должно быть, потому что ботинок будет «гулять», равновесие будет сложнее удержать. Когда этот этап позади, важно не спеша ступить на лед, прочувствовать его и привыкнуть к ощущениям. Для новичков в первые выходы лучше надевать защиту и шлем. Падения неизбежны. Будьте к этому готовы. Но падать и снова подниматься надо правильно.

Александр Казаков:

Аккуратно падаем, то есть мы приседаем и упали. Мы встаем сначала на колени, потом сгибаем одну ножку, вторую. И аккуратно так встаем. Первые шаги на скользком полотне подобны первым шагам детей. Учимся ходить по льду, медленно поднимая и переставляя ноги. Поддержкой может быть бортик или ваш друг.

Александр Казаков:

Шагаем, ножки согнули, топаем, чуть-чуть проехали. Топаем раз, два, три, четыре, пять, а потом едем. У нас появляется небольшое скольжение. Учимся приседать, чтобы ноги сгибались, такое положение – одно из самых устойчивых. Упражнение помогает балансировать на коньках и прочувствовать все мышцы ног.

Александр Казаков:

Самокатик. Мы присели, также на двух ножках, одной ножкой толкаемся. Все мы катались на самокате. Принцип упражнения такой же: одной ногой мы отталкиваемся ото льда, тем самым набирая скорость, и скользим на другой.

Александр Казаков:

Упражнение фонарики. Топаем, тем самым мы набираем скорость, приседаем, чуть-чуть едем и ногами рисуем фонарик. Основные ошибки новичков – это прямые ноги. Они должны быть полусогнуты. Такое положение наиболее устойчиво на льду. Руки расставьте в стороны.