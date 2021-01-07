Милиция Беларуси в праздничные выходные усилит профилактику бытовых преступлений

Новости Беларуси. Сотрудники белорусской милиции в праздничные и выходные дни проводят дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений в быту.
Новости Беларуси. Сотрудники белорусской милиции в праздничные и выходные дни проводят дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений в быту.
В неблагополучных семьях на фоне употребления спиртного возникают конфликты, которые часто сопровождаются применением силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Каразей, начальник управления профилактики МВД Беларуси:
Органы внутренних дел в ближайшие четыре выходных дня будут проводить усиленные мероприятия, направленные на посещение граждан, которые уже попадали в поле зрения в связи с семейными скандалами, в связи с тем, что приглашали граждан, которые мешали потом соседям долгими вечерами и ночами, которые проводят за употреблением спиртных, распеванием песен и так далее, мешают не только себе. Такие как раз ситуации и заканчиваются конфликтами, поэтому мы будем посещать квартиры, от которых поступали такие сигналы ранее, те, которые у нас уже стоят на профилактическом учете.
Бытовая преступность представляет собой особую социальную опасность. Тревогу вызывают и люди, которые садятся за руль нетрезвыми. Более пристально на выявление таких водителей обратят внимание в эти дни инспекторы ГАИ. Согласно статистике, в рождественские и новогодние праздники в Беларуси задерживают вдвое больше пьяных автомобилистов, чем обычно.