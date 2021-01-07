Милиция Беларуси в праздничные выходные усилит профилактику бытовых преступлений

Олег Каразей, начальник управления профилактики МВД Беларуси:

Органы внутренних дел в ближайшие четыре выходных дня будут проводить усиленные мероприятия, направленные на посещение граждан, которые уже попадали в поле зрения в связи с семейными скандалами, в связи с тем, что приглашали граждан, которые мешали потом соседям долгими вечерами и ночами, которые проводят за употреблением спиртных, распеванием песен и так далее, мешают не только себе. Такие как раз ситуации и заканчиваются конфликтами, поэтому мы будем посещать квартиры, от которых поступали такие сигналы ранее, те, которые у нас уже стоят на профилактическом учете.