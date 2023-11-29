«Александру Лукашенко нашему особенное спасибо!» В Черикове открыли обновлённый мост – эмоции жителей

119 мостов прошли реконструкцию и введены в эксплуатацию в 2023 году. Эта самая большая цифра за всю историю независимой Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После масштабного ремонта движение по важной транспортной артерии открыли в Черикове. Мост – стратегический объект. Он соединяет два берега реки Сож, районы юго-востока, а также является связующим звеном между Беларусью и Россией. Изначально под реконструкцию была выделена кредитная линия, из-за санкций ее заморозили, а вот большую стройку нет. Несмотря на все сложности, государство не поставило на паузу строительство важного объекта. Юлия Мычка с подробностями.

Самый длинный путепровод в регионе – мост через реку Сож в Черикове к торжественному событию принарядился. Металлической конструкции снег к лицу. В ожидании торжественной церемонии метель не распугала местных жителей, которые хотят быть причастными к историческому моменту, ведь для них этот мост – дорога жизни. Валентина Слепцова едва сдерживает слезы. На другом берегу ее малая родина – деревня Монастырек, которая теперь, после конструкции моста, стала на 100 километров ближе.

Людмила Слепцова, жительница Черикова:

Я сама вожу машину, поэтому мне это очень дорого, очень! И радость, и счастье переполняют. Спасибо всем, Александру Григорьевичу Лукашенко нашему особенное спасибо, потому что забота о людях, о нашем небольшом районном центре дорогого стоит. Спасибо вам большое!

Чериковский мост это не только транзитная дорога к трем районом юго-востока, но и связующее звено между Беларусью и Россией. Трафик – больше тысячи машин в сутки. Нагрузка серьезная, и старый мост за 62 года от нее порядком «устал». Четыре года назад его закрыли на обследование, а после поставили на реконструкцию. Но в большую стройку вмешались санкции. Только за 2023-й в Беларуси прошли реконструкцию и введены в эксплуатацию 119 мостов – Сивак. Определенные сложности с переправой случались в зимний период, когда на воде появлялся лед. Справится с глыбами помогал редкий гость в этих краях – ледокол «Байкал». Но теперь все эти трудности в прошлом.

Дмитрий Ходос, житель Черикова:

Это доставка людей, продукции, плечо вывозки. Мы до этого ездили через Славгород, Климовичи, вывозка продукции осуществлялась до 120 километров. Сегодня я вижу и думаю, что открытие моста благотворно скажется на экономическом состоянии в том числе нашего лесхоза.