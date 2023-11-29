Профсоюзы Беларуси примут участие в едином дне голосования

Профсоюзы Беларуси примут активное участие в едином дне голосования. Такое решение приняли на заседании Президиума Совета Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В грядущей электоральной кампании поддержку окажут кандидатам, предвыборные программы которых совпадают с целями и задачами профсоюзов. Особое внимание наблюдению за выборами. Процесс будет организован совместно с другими общественными организациями и партиями.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы постараемся, чтобы на каждом участке, поскольку нам каждый участок очень важен, был национальный наблюдатель, который будет подготовлен (мы проведем соответствующую подготовку и обучение). Где наблюдатель будет понимать и свои права, и полномочия, и требования законодательства, чтобы правильно и профессионально вести наблюдение за тем, как организован избирательный процесс.

Уже в ближайшее время профсоюзы приступят к проведению диалоговых площадок в трудовых коллективах. Это станет хорошей возможностью пообщаться с кандидатами в депутаты и изучить их предвыборные программы.